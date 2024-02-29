Строительство города Асмана начнется в мае 2024 года

Реализация проекта «Асман» стартует в мае. Об этом сообщил глава управделами президента Каныбек Туманбаев.

По его словам, не правда, что проект приостановили. Вопросы, связанные с бумажными делами и оформлением документации, шли без остановки. Кроме того, были предложения инвесторов по переработке технико-экономического обоснования проекта. Сейчас ведется работа в этом направлении, она в финальной стадии.

«С мая начнется строительство города Асмана. Ни один проект, где заложена капсула главой государства, не остановлен. Как завершается реализация одних проектов, сразу начинаются другие. В Бишкеке начинают строить стадион вместимостью 40 тысяч человек. На это выделен 1 миллиард сомов. Скоро начнется строительство городка и стадиона академии футбольного клуба «Барселона». Все работы будут завершены. Надо лишь набраться терпения», — сказал Каныбек Туманбаев.

30 июня 2023 года президент Садыр Жапаров заложил капсулу нового экологичного города Асмана в Иссык-Кульской области. Примерные сроки реализации — от семи до десяти лет. Стоимость проекта предварительно составляет $20 миллиардов. Сначала Асман собирались строить в 15 километрах от Балыкчи, потом чуть дальше, а затем и вовсе заявили, что это будет несколько городков. Для реализации проекта трансформировали 3 тысячи 143 гектара земли. Но пока на выделенной территории построено лишь общежитие для рабочих, и то не до конца.