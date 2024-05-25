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Власть

Садыр Жапаров: Строительство города Асмана начнется примерно через 10 дней

Строительство города Асмана на Иссык-Куле начнется примерно через 10 дней. Об этом президент Садыр Жапаров сообщил во время встречи с жителями города Балыкчи.

«После закладки капсулы в прошлом году зарубежные партнеры предложили строить зеленый город. Это потребовало изменений в изначальном проекте, поэтому начало строительства затянулось», — пояснил президент.

Жапаров подчеркнул, что международное сообщество требует перехода на зеленую экономику и энергетику. «Мы приняли предложение, чтобы не навредить Иссык-Кулю», — добавил он.

Президент также отметил, что скоро откроется автодорога Север - Юг, что сократит время в пути с юга до Балыкчи до четырех часов. Кроме того, идет строительство железной дороги от Балыкчи до Макмала. В будущем железная дорога соединит север и юг страны. Железная дорога также будет построена до аэропорта Тамчи и продлена до Каракола.
Ссылка: https://24.kg/vlast/295033/
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