Очереди и сбои в системе: сроки замены водительских прав могут продлить

Управляющий делами президента Каныбек Туманбаев посетил Государственный центр по регистрации транспортных средств и водительского состава, где разъяснил гражданам порядок замены бессрочных водительских удостоверений.

По его словам, ажиотаж у отделений учреждения возник из-за недопонимания требований, связанных с медицинской справкой формы 083 и работой системы «Тундук».

Каныбек Туманбаев подчеркнул, что при замене имеющихся бессрочных водительских удостоверений справка формы 083 не требуется. Она необходима только при первичном получении водительских прав.

«Если у человека уже есть водительское удостоверение, мы не требуем справку 083. Она нужна только тем, кто получает права впервые, так как важно понимать состояние здоровья водителя», — пояснил он.

Глава управделами призвал граждан не создавать очереди и пользоваться онлайн-сервисом через приложение «Тундук».

По его словам, система сейчас обновляется, но в ближайшее время начнет полноценно работать, включая возможность бесплатной замены прав.

Он заверил, что если кто-то не успеет заменить удостоверение до 15 февраля, санкций не будет — сроки при необходимости продлят.

Не нужно стоять в очередях. Идите домой, дождитесь запуска сервиса и спокойно замените права онлайн. Каныбек Туманбаев

В госцентре добавили, что отдельные пункты обслуживания временно работают без выходных для снижения нагрузки и нормализации ситуации.