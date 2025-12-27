По поручению Камчыбека Ташиева прошла встреча с сыном убитой в Бишкеке женщины

По поручению председателя Государственного комитета национальной безопасности Камчыбека Ташиева в штаб-квартире ведомства состоялась встреча с Бекжаном Урустемовым — сыном убитой в Бишкеке Жибек Урустемовой. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, по итогам встречи принято решение об оказании всестороннего содействия детям Жибек Урустемовой по всем имеющимся трудностям. Речь идет, в частности, об обеспечении жильем, погашении ипотечного кредита по месту проживания семьи, трудоустройстве старшего сына, а также об оплате обучения всех троих детей погибшей.

«Вопрос находится на особом контроле у главы ГКНБ», — говорится в сообщении.

Ранее Камчыбек Ташиев уже высказывался по данному делу. В частности, он отметил, что у погибшей имелся охранный ордер, однако сотрудники милиции не приняли никаких мер.

«Трагедия произошла из-за халатности правоохранительных органов, службы безопасности и прокуратуры. Поэтому мы будем тщательно расследовать это преступление и обязательно рассмотрим вопрос ответственности милиционеров», — заявил он.

Председатель спецслужб тогда также предупредил, что в случае повторения подобных фактов в любом районе, селе или городе к ответственности будут привлекаться руководство органов местного самоуправления, сотрудники милиции, ГКНБ и прокуратуры.

Напомним, Бекжан опубликовал в соцсетях пост, где просил президента и главу ГКНБ помочь ему закрыть долг по ипотеке.

23 декабря в столице мужчина застрелил бывшую жену. Сообщалось, что он является бывшим милиционером и баллотировался в депутаты городского кенеша.