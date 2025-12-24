18:16
USD 87.45
EUR 103.19
RUB 1.12
Власть

Жогорку Кенеш досрочно освободил Бадахшана Рыскулиева от должности аудитора

На заседании Жогорку Кенеша депутаты поддержали предложение президента и приняли решение об освобождении Бадахшана Рыскулиева от должности аудитора Счетной палаты.

По информации полпреда главы государства в парламенте Алмасбека Абытова, ранее с участием Бадахшана Рыскулиева произошел инцидент, который стал предметом проверки службы внутренней безопасности СП КР. По итогам расследования материалы направили президенту, и на этом основании он предложил рассмотреть вопрос об освобождении аудитора.

Жогорку Кенеш утвердил проект постановления и досрочно освободил Бадахшана Рыскулиева от должности.
Ссылка: https://24.kg/vlast/355890/
просмотров: 435
Версия для печати
Материалы по теме
Минпросвещения не согласно с выводами аудита Счетной палаты и обжалует их
В «Кыргызфармации» аудиторы Счетной палаты нашли нарушения в работе
Нарушения в работе «Кыргызфармации» выявила Счетная палата
В проектах образования Счетная палата выявила управленческие сбои
Аудиторы выявили нарушения в организациях, связанных с производством спирта
Счетная палата выявила нарушения на 210 миллионов сомов в системе МЧС
В Агентстве госимущества выявлены нарушения почти на 1 миллиард сомов — аудит
СП: Электронный портал госзакупок Минфина признан информационно небезопасным
Счетная палата выявила нарушения в МИД на 72,7 миллиона сомов
Прибыль «Кыргызнефтегаза» выросла, но аудит выявил нарушения
Популярные новости
Ташиев предложил прекратить проверки бизнеса со&nbsp;стороны ГКНБ и&nbsp;силовых структур Ташиев предложил прекратить проверки бизнеса со стороны ГКНБ и силовых структур
В&nbsp;Санкт-Петербурге Садыру Жапарову вручили премию мира имени Льва Толстого В Санкт-Петербурге Садыру Жапарову вручили премию мира имени Льва Толстого
Соцфонд прогнозирует ощутимое повышение пенсий в&nbsp;2026 году Соцфонд прогнозирует ощутимое повышение пенсий в 2026 году
Владимир Зеленский отказался проводить выборы на&nbsp;утраченных территориях Владимир Зеленский отказался проводить выборы на утраченных территориях
Бизнес
MEGA и&nbsp;Нацагентство по&nbsp;инвестициям подписали меморандум о&nbsp;взаимопонимании MEGA и Нацагентство по инвестициям подписали меморандум о взаимопонимании
Скорее в&nbsp;O!Store: &minus;31 процент на&nbsp;аксессуары и&nbsp;крутые подарки от&nbsp;Honor Скорее в O!Store: −31 процент на аксессуары и крутые подарки от Honor
Lighting up&nbsp;Rox Сenter: зажигая огни с&nbsp;Royal Central Park в&nbsp;2026 году Lighting up Rox Сenter: зажигая огни с Royal Central Park в 2026 году
МПЦ сообщает о&nbsp;временном ограничении входящих и&nbsp;исходящих QR-платежей MBank МПЦ сообщает о временном ограничении входящих и исходящих QR-платежей MBank
24 декабря, среда
18:04
В Сети опубликовано видео задержания убийцы женщины в Бишкеке В Сети опубликовано видео задержания убийцы женщины в Б...
17:56
Депутат выступила против отмены лицензирования розничной продажи алкоголя
17:50
В новогоднюю ночь в Бишкеке будут работать 300 автобусов до 2.00
17:47
MEGA и Нацагентство по инвестициям подписали меморандум о взаимопонимании
17:42
В аэропортах откроют лаборатории по пробированию импортных ювелирных изделий