Жогорку Кенеш досрочно освободил Бадахшана Рыскулиева от должности аудитора

На заседании Жогорку Кенеша депутаты поддержали предложение президента и приняли решение об освобождении Бадахшана Рыскулиева от должности аудитора Счетной палаты.

По информации полпреда главы государства в парламенте Алмасбека Абытова, ранее с участием Бадахшана Рыскулиева произошел инцидент, который стал предметом проверки службы внутренней безопасности СП КР. По итогам расследования материалы направили президенту, и на этом основании он предложил рассмотреть вопрос об освобождении аудитора.

Жогорку Кенеш утвердил проект постановления и досрочно освободил Бадахшана Рыскулиева от должности.