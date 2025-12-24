12:00
USD 87.45
EUR 103.06
RUB 1.11
Власть

Бишкеку в 2026 году выделят 6 миллиардов сомов — Адылбек Касымалиев

В 2026 году мэрия Бишкека получит дополнительно 6 миллиардов сомов. Об этом сообщил председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев на заседании Жогорку Кенеша.

Депутат Дастан Бекешев напомнил, что, несмотря на рост экономики, столица по-прежнему сталкивается с серьезными проблемами. По его словам, в микрорайонах и во дворах состояние дорог остается критическим — ямы, разрушенное покрытие, отсутствие качественного ремонта.

«Как мы можем это исправить?» — обратился нардеп к главе кабмина.

Адылбек Касымалиев ответил, что в следующем году Бишкеку выделят дополнительно 6 миллиардов сомов, и кабмин намерен сосредоточиться на решении наиболее острых инфраструктурных вопросов.

Дастан Бекешев подчеркнул необходимость контроля за эффективным освоением средств, заметив, что деньги выделяли и раньше, однако ожидаемого результата город так и не получил.
Ссылка: https://24.kg/vlast/355794/
просмотров: 144
Версия для печати
Материалы по теме
Украшение елки на площади Ала-Тоо обошлось бюджету Бишкека в 2 миллиона сомов
БГК утвердил программу развития соцзащиты населения Бишкека до 2028 года
Центр для детей на базе школы № 61 в Бишкеке откроют в феврале
Депутат ЖК призвал не принимать сразу в трех чтениях проект бюджета на 2026 год
Комитеты ЖК в трех чтениях одобрили проект бюджета на 2026-2027 годы
В Бишкекском центре для детей дедовщина и жестокое обращение — депутат БГК
В Бишкеке улицы Токтогула и Киевская вновь станут односторонними
Открывать Юго-Западное кладбище не планируется — мэр Бишкека
Отстаивать активы Бишкека призвал депутат столичного кенеша
В Бишкеке усиливают бесплатный скрининг на туберкулез
Популярные новости
В&nbsp;Санкт-Петербурге Садыру Жапарову вручили премию мира имени Льва Толстого В Санкт-Петербурге Садыру Жапарову вручили премию мира имени Льва Толстого
Ташиев предложил прекратить проверки бизнеса со&nbsp;стороны ГКНБ и&nbsp;силовых структур Ташиев предложил прекратить проверки бизнеса со стороны ГКНБ и силовых структур
Соцфонд прогнозирует ощутимое повышение пенсий в&nbsp;2026 году Соцфонд прогнозирует ощутимое повышение пенсий в 2026 году
Владимир Зеленский отказался проводить выборы на&nbsp;утраченных территориях Владимир Зеленский отказался проводить выборы на утраченных территориях
Бизнес
Посол Европейского союза посетил &laquo;Банк Компаньон&raquo; Посол Европейского союза посетил «Банк Компаньон»
Beeline зажигает &laquo;Новогодний огонек&raquo; по&nbsp;всей стране Beeline зажигает «Новогодний огонек» по всей стране
Совет директоров ОАО &laquo;Керемет Банк&raquo; внес изменения в&nbsp;состав правления Совет директоров ОАО «Керемет Банк» внес изменения в состав правления
От&nbsp;веры к&nbsp;доверию: почему кыргызстанцы выбирают исламские финансы От веры к доверию: почему кыргызстанцы выбирают исламские финансы
24 декабря, среда
11:55
Посол Европейского союза посетил «Банк Компаньон» Посол Европейского союза посетил «Банк Компаньон»
11:50
Деполитизация силовиков, реформы, демократия. Что предлагал Путину Дмитрий Козак
11:49
Более 6 тысяч абонентов за долги по электроэнергии отключат в Бишкеке
11:45
Бишкеку в 2026 году выделят 6 миллиардов сомов — Адылбек Касымалиев
11:41
Кабмин предлагает ввести новые сборы для актуариев и страховых брокеров