В Бишкеке намерены построить 20 новых школ

В столице намерены построить 20 новых школ. Об этом сообщил сегодня на совместном заседании комитетов глава кабмина Адылбек Касымалиев, отвечая на запросы депутатов о необходимости возведения учебных заведений в Бишкеке и пригородах.

По его словам, еще есть намерения построить дополнительно 14 школ, но сроки реализации пока не известны.

«Новые общеобразовательные учреждения предпочтительно будут возводить в жилмассивах, которые остро нуждаются в них», — добавил Адылбек Касымалиев.

Депутат Жаныбек Абиров призвал построить школу в МТУ «Орок». По его словам, в этой местности проживает 7 тысяч человек.

«Сейчас там есть одно старое учебное заведение до 9-го класса. Когда хотели построить на этом месте новую школу, выяснилось, что, по соображениям сейсмостойкости, этого нельзя делать. А в другом месте нет земли, чтобы построить. Жители вынуждены возить детей в город на учебу. Прошу кабмин рассмотреть этот вопрос, чтобы помочь местным жителям», — добавил нардеп. 
