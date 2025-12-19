МИДы Кыргызстана и Японии подписали программу сотрудничества на 2026-2027 годы

Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев в рамках официального визита президента Садыра Жапарова в Японию провел встречу с главой МИД страны Тосимицу Мотэги.

Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве, Жээнбек Кулубаев поздравил Тосимицу Мотэги с повторным назначением на пост министра иностранных дел и выразил уверенность, что его деятельность поспособствует дальнейшему укреплению кыргызско-японских отношений.

Японская сторона, в свою очередь, подтвердила готовность к активному взаимодействию и продвижению совместных инициатив.

Фото МИД. Глава ведомства Жээнбек Кулубаев встретился со своим коллегой в Японии Тосимицу Мотэги

Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, включая организацию взаимных визитов на высшем и высоком уровнях, в том числе в рамках диалога «Центральная Азия + Япония», а также реализацию текущих и перспективных проектов в различных сферах партнерства.

По итогам встречи подписана Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел КР и Министерством иностранных дел Японии на 2026-2027 годы. Она направлена на развитие политического диалога и укрепление практического взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами двух государств.

Кроме того, после переговоров Жээнбеку Кулубаеву продемонстрировали специальные мобильные медицинские контейнеры, которые Япония передает Кыргызстану в рамках программы экономического и социального развития. Общая стоимость проекта составляет 500 миллионов иен.