Кто становится депутатом парламента, определили в ЦИК (12 округов и фамилии)

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов накануне утвердила итоги досрочных парламентских выборов по еще 12 многомандатным избирательным округам и признала голосование состоявшимся. По каждому округу утверждены протоколы окружных избирательных комиссий и списки избранных депутатов.
Кто, согласно решению ЦИК, становится депутатом Жогорку Кенеша восьмого созыва:
- Округ № 1
Избранные депутаты:
— Чынгыз Ажибаев;
— Исманали Жороев;
— Камила Талиева.
- Округ № 17
Избранные депутаты:
— Нурланбек Азыгалиев;
— Улукбек Узакбаев;
— Чолпон Эсенаманова.
- Округ № 3
Избранные депутаты:
— Равшанбек Рысбаев;
— Жаныбек Аматов;
— Махабат Мавлянова.
- Округ № 12
Избранные депутаты:
— Чолпонбай уулу Бекмырза;
— Талайбек Масабиров;
— Жылдыз Курманалиева.
- Округ № 14
Избранные депутаты:
— Болотбек Борбиев;
— Кундузбек Сулайманов;
— Гулшаркан Култаева.
- Округ № 4
Избранные депутаты:
— Рустамбек уулу Советбек;
— Уланбек Жаанбаев;
— Нилуфар Алимжанова.
- Округ № 19
Избранные депутаты:
— Медербек Алиев;
— Абдылдабек Эгембердиев;
— Эдита Тайгараева.
- Округ № 6
Избранные депутаты:
— Алтынбек Кудайбердиев;
— Бекмурза Эргешов;
— Салтанат Аманова.
- Округ № 21
Избранные депутаты:
— Куванычбек Конгантиев;
— Жаныбек Абиров;
— Жылдыз Садырбаева.
- Округ № 23
Избранные депутаты:
— Эльвира Сурабалдиева;
— Марлен Маматалиев;
— Умбеталы Кыдыралиев.
- Округ № 7
Избранные депутаты:
— Алишер Козуев;
— Илимбек Кубанычбеков;
— Гулай Машрапова.
- Округ № 18
Избранные депутаты:
— Карим Ханджеза;
— Бакыт Чомоев;
— Гулжан Сатиева.
- Округ № 25
Избранные депутаты:
— Бахридин Шабазов;
— Бакыт Тентишев;
— Эркайым Сейтказиева.
- Округ № 9
Избранные депутаты:
— Азамжан Жалилов;
— Данияр Толонов;
— Жылдыз Эгенбердиева.
В Центризбиркоме напомнили, что при подведении итогов учитывались материалы органов внутренних дел и прокуратуры по мерам, принятым в связи с сообщениями о нарушениях, а также обязательность оперативного реагирования избирательных комиссий на любые инциденты в ходе голосования.