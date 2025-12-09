09:01
Власть
Сюжет: Выборы-2025

Кто становится депутатом парламента, определили в ЦИК (12 округов и фамилии)

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов накануне утвердила итоги досрочных парламентских выборов по еще 12 многомандатным избирательным округам и признала голосование состоявшимся. По каждому округу утверждены протоколы окружных избирательных комиссий и списки избранных депутатов.

Кто, согласно решению ЦИК, становится депутатом Жогорку Кенеша восьмого созыва:

  • Округ № 1

Избранные депутаты:

— Чынгыз Ажибаев;

— Исманали Жороев;

— Камила Талиева.

  • Округ № 17

Избранные депутаты:

— Нурланбек Азыгалиев;

— Улукбек Узакбаев;

— Чолпон Эсенаманова.

  • Округ № 3

Избранные депутаты:

— Равшанбек Рысбаев;

— Жаныбек Аматов;

— Махабат Мавлянова.

  • Округ № 12

Избранные депутаты:

— Чолпонбай уулу Бекмырза;

— Талайбек Масабиров;

— Жылдыз Курманалиева.

  • Округ № 14

Избранные депутаты:

— Болотбек Борбиев;

— Кундузбек Сулайманов;

— Гулшаркан Култаева.

  • Округ № 4

Избранные депутаты:

— Рустамбек уулу Советбек;

— Уланбек Жаанбаев;

— Нилуфар Алимжанова.

  • Округ № 19

Избранные депутаты:

— Медербек Алиев;

— Абдылдабек Эгембердиев;

— Эдита Тайгараева.

  • Округ № 6

Избранные депутаты:

— Алтынбек Кудайбердиев;

— Бекмурза Эргешов;

— Салтанат Аманова.

  • Округ № 21

Избранные депутаты:

— Куванычбек Конгантиев;

— Жаныбек Абиров;

— Жылдыз Садырбаева.

  • Округ № 23

Избранные депутаты:

— Эльвира Сурабалдиева;

— Марлен Маматалиев;

— Умбеталы Кыдыралиев.

  • Округ № 7

Избранные депутаты:

— Алишер Козуев;

— Илимбек Кубанычбеков;

— Гулай Машрапова.

  • Округ № 18

Избранные депутаты:

— Карим Ханджеза;

— Бакыт Чомоев;

— Гулжан Сатиева.

  • Округ № 25

Избранные депутаты:

— Бахридин Шабазов;

— Бакыт Тентишев;

— Эркайым Сейтказиева.

  • Округ № 9

Избранные депутаты:

— Азамжан Жалилов;

— Данияр Толонов;

— Жылдыз Эгенбердиева.

В Центризбиркоме напомнили, что при подведении итогов учитывались материалы органов внутренних дел и прокуратуры по мерам, принятым в связи с сообщениями о нарушениях, а также обязательность оперативного реагирования избирательных комиссий на любые инциденты в ходе голосования.


