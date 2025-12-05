Полномочия Госцентра по регистрации транспорта расширили в Кыргызстане

Кабинет министров Кыргызстана утвердил постановление, регулирующее работу Госцентра по регистрации транспортных средств и водительского состава, находящегося в ведении управления делами президента.

Согласно документу, ранее действовавшее Госагентство по регистрации транспортных средств и водительского состава при кабмине переименовали в Государственный центр по регистрации транспортных средств и водительского состава при управлении делами президента.

Управделами главы государства поручено утвердить акт о передаче агентства в новую структуру.

Центр получил дополнительные функции — ему предоставили право лицензировать автошколы, осуществляющие подготовку и переподготовку водителей.

Постановлением утвержден большой пакет нормативных документов, среди них:

правила регистрации и перерегистрации транспортных средств;

порядок ведения электронной базы данных транспортных средств и водителей;

перечень госорганов, имеющих оперативный доступ к этой базе;

порядок оформления электронных паспортов транспортных средств;

правила приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений;

правила выдачи удостоверений тракториста-машиниста;

порядок оплаты и регистрации разрешений на тонировку передних боковых стекол;

положения о продаже государственных номерных знаков с особыми комбинациями;

перечень цифровых кодов регионов для номеров авто.

Кроме того, постановление определяет органы, ответственные за внедрение электронных паспортов транспортных средств в рамках решений ЕАЭС, а также назначает государственное учреждение «Кызмат» национальным оператором системы электронных паспортов.

Установлено, что временно зарегистрированным транспортным средствам будут присваиваться номера с региональным кодом 11.

Документ вступает в силу через 10 дней.