10:52
USD 87.45
EUR 102.12
RUB 1.13
Власть

Полномочия Госцентра по регистрации транспорта расширили в Кыргызстане

Кабинет министров Кыргызстана утвердил постановление, регулирующее работу Госцентра по регистрации транспортных средств и водительского состава, находящегося в ведении управления делами президента. 

Согласно документу, ранее действовавшее Госагентство по регистрации транспортных средств и водительского состава при кабмине переименовали в Государственный центр по регистрации транспортных средств и водительского состава при управлении делами президента.

Управделами главы государства поручено утвердить акт о передаче агентства в новую структуру.

Центр получил дополнительные функции — ему предоставили право лицензировать автошколы, осуществляющие подготовку и переподготовку водителей.

Постановлением утвержден большой пакет нормативных документов, среди них:

  • правила регистрации и перерегистрации транспортных средств;
  • порядок ведения электронной базы данных транспортных средств и водителей;
  • перечень госорганов, имеющих оперативный доступ к этой базе;
  • порядок оформления электронных паспортов транспортных средств;
  • правила приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений;
  • правила выдачи удостоверений тракториста-машиниста;
  • порядок оплаты и регистрации разрешений на тонировку передних боковых стекол;
  • положения о продаже государственных номерных знаков с особыми комбинациями;
  • перечень цифровых кодов регионов для номеров авто.

Кроме того, постановление определяет органы, ответственные за внедрение электронных паспортов транспортных средств в рамках решений ЕАЭС, а также назначает государственное учреждение «Кызмат» национальным оператором системы электронных паспортов.

Установлено, что временно зарегистрированным транспортным средствам будут присваиваться номера с региональным кодом 11.

Документ вступает в силу через 10 дней.
Ссылка: https://24.kg/vlast/353511/
просмотров: 553
Версия для печати
Материалы по теме
Новый корпус КНУ. Управделами президента проверило стройку
Тендер на охрану административных зданий объявило управление делами президента
Сыдыков: Для развития транспортного сектора в КР необходимо $1,65 миллиарда
Все пляжные зоны в Кыргызстане передают под единое управление
В Токмоке в рамках государственной ипотеки построят более 1 тысячи 900 квартир
В Кыргызстане планируют ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом
Более 10 миллиардов сомов: управделами президента перевыполнило план по доходам
Регистрация авто и ЗАГС переходят под управление делами президента КР
Быстро и экологично. Как самокаты меняют транспортную культуру Бишкека
Нацстатком КР: автобусы и такси остаются главными в перевозках граждан
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане пустят с&nbsp;молотка три крупных завода, принадлежащих государству В Кыргызстане пустят с молотка три крупных завода, принадлежащих государству
Кто станет торага Жогорку Кенеша: фавориты, интриги, ставки Кто станет торага Жогорку Кенеша: фавориты, интриги, ставки
ЦИК признала результаты выборов по&nbsp;округу &#8470;&nbsp;13&nbsp;недействительными ЦИК признала результаты выборов по округу № 13 недействительными
В&nbsp;Бишкеке появится платная объездная дорога&nbsp;&mdash; кабмин одобрил В Бишкеке появится платная объездная дорога — кабмин одобрил
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo;: Успейте принять участие в&nbsp;акции &laquo;Вперед за&nbsp;короной&raquo; «Оптима Банк»: Успейте принять участие в акции «Вперед за короной»
MIX&nbsp;&mdash; тариф, который подстраивается под вашу жизнь MIX — тариф, который подстраивается под вашу жизнь
Central Asia Capital и&nbsp;&laquo;Российская газета&raquo; подписали партнерское соглашение Central Asia Capital и «Российская газета» подписали партнерское соглашение
Кешбэк 5&nbsp;процентов от&nbsp;BAKAI&nbsp;&mdash; покупайте в&nbsp;супермаркетах весь декабрь выгоднее Кешбэк 5 процентов от BAKAI — покупайте в супермаркетах весь декабрь выгоднее
5 декабря, пятница
10:50
Pantone объявил цветом 2026 года оттенок «Облачный танцор» Pantone объявил цветом 2026 года оттенок «Облачный танц...
10:47
Несмотря на нестабильную погоду, все горные перевалы в Кыргызстане открыты
10:46
Запрет на вывоз макулатуры и бумажных отходов хотят продлить в Кыргызстане
10:44
Размер командировочных выплат увеличили в Кыргызстане
10:42
В 2026 году в Кыргызстане по госипотеке планируют выдать 40 тысяч квартир