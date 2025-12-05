Полномочия Госцентра по регистрации транспорта расширили в Кыргызстане

Кабинет министров Кыргызстана утвердил постановление, регулирующее работу Госцентра по регистрации транспортных средств и водительского состава, находящегося в ведении управления делами президента.
Согласно документу, ранее действовавшее Госагентство по регистрации транспортных средств и водительского состава при кабмине переименовали в Государственный центр по регистрации транспортных средств и водительского состава при управлении делами президента.
Управделами главы государства поручено утвердить акт о передаче агентства в новую структуру.
Центр получил дополнительные функции — ему предоставили право лицензировать автошколы, осуществляющие подготовку и переподготовку водителей.
Постановлением утвержден большой пакет нормативных документов, среди них:
- правила регистрации и перерегистрации транспортных средств;
- порядок ведения электронной базы данных транспортных средств и водителей;
- перечень госорганов, имеющих оперативный доступ к этой базе;
- порядок оформления электронных паспортов транспортных средств;
- правила приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений;
- правила выдачи удостоверений тракториста-машиниста;
- порядок оплаты и регистрации разрешений на тонировку передних боковых стекол;
- положения о продаже государственных номерных знаков с особыми комбинациями;
- перечень цифровых кодов регионов для номеров авто.
Кроме того, постановление определяет органы, ответственные за внедрение электронных паспортов транспортных средств в рамках решений ЕАЭС, а также назначает государственное учреждение «Кызмат» национальным оператором системы электронных паспортов.
Установлено, что временно зарегистрированным транспортным средствам будут присваиваться номера с региональным кодом 11.
Документ вступает в силу через 10 дней.