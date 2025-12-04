В России предлагают дать регионам право запрещать мигрантские гетто

Депутаты фракции ЛДПР во главе с председателем Леонидом Слуцким разработали законопроект, позволяющий регионам ограничивать, вплоть до полного запрета, постановку трудовых мигрантов на учет в районах с их чрезмерной концентрацией, сообщается на сайте партии.

«Мигрантские гетто — прямая угроза безопасности и спокойствию граждан России. Когда отдельные районы наших городов превращаются в закрытые этнические анклавы, где действуют свои правила, чуждые нашей культуре и нормам, это перестает быть просто проблемой, переходя в ранг вызова государству», ‒ заявил Леонид Слуцкий.

Председатель ЛДПР привел конкретные примеры, когда коренное население годами страдает от последствий такого соседства. Это и печально известное «Хилокское гетто» в Новосибирске, ставшее символом антисанитарии и агрессии, и тихие районы наукограда Обнинска, где сегодня не услышать русской речи. По словам Леонида Слуцкого, «зараза добралась почти до всех городов нашей страны», создавая постоянное напряжение для местных жителей.

Новый механизм, предложенный ЛДПР, позволит регионам на законных основаниях точечно реагировать на угрозы. Муниципалитеты смогут направлять предложения о введении ограничений, а региональная власть — принимать решения, чтобы предотвратить рост социальной напряженности, снизить нагрузку на инфраструктуру и пресечь рост преступности.

Фото из интернета

ЛДПР настаивает, что ситуация требует незамедлительного решения, пока государство не утратило контроль над целыми районами в собственных городах. Это вопрос национальной безопасности, социального спокойствия и защиты прав граждан России.

Законопроект ЛДПР закрывает этот пробел: у субъектов появится законное право вовремя вмешиваться и предотвращать появление территорий, где государство теряет контроль.