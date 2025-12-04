Объем взаимной торговли Кыргызстана и Пакистана может достичь $200 миллионов

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в рамках государственного визита в Пакистан встретился с премьер-министром Шахбазом Шарифом. Переговоры прошли в узком и расширенном форматах. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Фото пресс-службы президента. Жапаров и Шариф согласовали новые направления сотрудничества двух стран

Стороны обсудили ключевые направления развития двустороннего сотрудничества — от политики и экономики до инфраструктуры, энергетики и транспортно-логистических проектов. Отдельное внимание уделили культурно-гуманитарному взаимодействию.

Шахбаз Шариф тепло поприветствовал главу кыргызского государства и подчеркнул историческую значимость визита, ставшего первым за последние 20 лет. Он отметил, что встреча открывает новую страницу в отношениях между двумя странами и отражает их готовность укреплять стратегическое партнерство.

Премьер-министр высоко оценил экономические достижения Кыргызстана в период руководства Садыра Жапарова и заявил, что при эффективной реализации совместных инициатив объем взаимной торговли может достичь $200 миллионов в ближайшие годы.

Садыр Жапаров, в свою очередь, назвал Пакистан братским государством и надежным партнером, связанным с Кыргызстаном духовными и историко-культурными узами. Он выразил стремление активизировать политический диалог, увеличить обмен делегациями и расширить региональное сотрудничество.

В ходе встречи стороны подробно обсудили развитие транспортной инфраструктуры, включая реализацию проекта железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, которая, по их оценке, существенно укрепит транзитный потенциал региона. Особо отмечена важность расширения сотрудничества в использовании пакистанских морских портов Карачи и Гвадар для выхода Кыргызстана на мировые рынки.