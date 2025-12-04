Бишкек и Лондон договорились о сотрудничестве по критически важным минералам

В рамках рабочего визита официальной делегации Кыргызской Республики в Великобританию состоялась двусторонняя встреча начальника управления политических и экономических исследований администрации президента Нурбека Ташбекова с государственным министром по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Великобритании Стивеном Даути. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

По ее данным, визит приурочен к участию кыргызской стороны в форуме «Ресурсы завтрашнего дня 2025», проходящем в рамках ежегодной Горнодобывающей недели в Лондоне.

Во время переговоров стороны обсудили текущее состояние сотрудничества между Кыргызстаном и Великобританией, перспективы расширения взаимных инвестиций, укрепление деловых связей и развитие совместных проектов.

По итогам встречи подписан меморандум о взаимопонимании между кабмином Кыргызстана и правительством Соединенного Королевства по критически важным минералам. Документ предусматривает сотрудничество в области геологического изучения недр, внедрение высоких экологических, социальных и управленческих стандартов, развитие деловых контактов и обмен опытом.

В кабмине Кыргызстана отмечают, что подписание меморандума создает новую платформу для углубления кыргызско-британских отношений, способствует расширению экономического партнерства и открывает дополнительные возможности для привлечения инвестиций в проекты по освоению критически важных минералов.