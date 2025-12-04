17:32
USD 87.45
EUR 101.83
RUB 1.13
Власть

Бишкек и Лондон договорились о сотрудничестве по критически важным минералам

В рамках рабочего визита официальной делегации Кыргызской Республики в Великобританию состоялась двусторонняя встреча начальника управления политических и экономических исследований администрации президента Нурбека Ташбекова с государственным министром по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Великобритании Стивеном Даути. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина. 

По ее данным, визит приурочен к участию кыргызской стороны в форуме «Ресурсы завтрашнего дня 2025», проходящем в рамках ежегодной Горнодобывающей недели в Лондоне.

Во время переговоров стороны обсудили текущее состояние сотрудничества между Кыргызстаном и Великобританией, перспективы расширения взаимных инвестиций, укрепление деловых связей и развитие совместных проектов.

По итогам встречи подписан меморандум о взаимопонимании между кабмином Кыргызстана и правительством Соединенного Королевства по критически важным минералам. Документ предусматривает сотрудничество в области геологического изучения недр, внедрение высоких экологических, социальных и управленческих стандартов, развитие деловых контактов и обмен опытом.

В кабмине Кыргызстана отмечают, что подписание меморандума создает новую платформу для углубления кыргызско-британских отношений, способствует расширению экономического партнерства и открывает дополнительные возможности для привлечения инвестиций в проекты по освоению критически важных минералов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/353439/
просмотров: 352
Версия для печати
Материалы по теме
В Великобритании намерены ужесточить политику предоставления убежища
В Британии криптокоролеву из Китая приговорили к почти 12 годам тюрьмы
Беспрецедентный случай в Британии: король Карл III лишил титула принца Эндрю
Сомнительные связи. Брат короля Британии не будет использовать титул герцога
Сотрудничать с экспортно-кредитным агентством Британии UKEF намерен Кыргызстан
Президент Кыргызстана провел несколько встреч на полях сессии Генассамблеи ООН
Великобритания ввела санкции против «Капитал Банка» и криптобирж Кыргызстана
Великобритания ввела на сайтах проверку возраста для защиты детей от порнографии
Великобритания тоже заявила о готовности признать Палестину
Великобритания планирует снизить возраст избирателей до 16 лет
Популярные новости
Кто станет депутатом&nbsp;&mdash; предварительный список из&nbsp;90&nbsp;кандидатов в&nbsp;Жогорку Кенеш Кто станет депутатом — предварительный список из 90 кандидатов в Жогорку Кенеш
Предварительные итоги выборов в&nbsp;ЖК: полный список с&nbsp;1-го по&nbsp;15-й округ Предварительные итоги выборов в ЖК: полный список с 1-го по 15-й округ
Кто станет торага Жогорку Кенеша: фавориты, интриги, ставки Кто станет торага Жогорку Кенеша: фавориты, интриги, ставки
ЦИК признала результаты выборов по&nbsp;округу &#8470;&nbsp;13&nbsp;недействительными ЦИК признала результаты выборов по округу № 13 недействительными
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo;: Успейте принять участие в&nbsp;акции &laquo;Вперед за&nbsp;короной&raquo; «Оптима Банк»: Успейте принять участие в акции «Вперед за короной»
MIX&nbsp;&mdash; тариф, который подстраивается под вашу жизнь MIX — тариф, который подстраивается под вашу жизнь
Central Asia Capital и&nbsp;&laquo;Российская газета&raquo; подписали партнерское соглашение Central Asia Capital и «Российская газета» подписали партнерское соглашение
Кешбэк 5&nbsp;процентов от&nbsp;BAKAI&nbsp;&mdash; покупайте в&nbsp;супермаркетах весь декабрь выгоднее Кешбэк 5 процентов от BAKAI — покупайте в супермаркетах весь декабрь выгоднее
4 декабря, четверг
17:27
Кыргызстан и Пакистан подписали пакет соглашений для расширения сотрудничества Кыргызстан и Пакистан подписали пакет соглашений для ра...
17:17
МЧС: как вести себя при землетрясении и что положить в «тревожный чемоданчик»
17:14
В Кыргызстане растет число людей с инвалидностью
17:07
«Оптима Банк»: Успейте принять участие в акции «Вперед за короной»
17:00
Использовать старые бахилы как вторсырье предлагает депутат БГК