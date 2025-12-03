В Кыргызстане пустят с молотка три крупных завода, принадлежащих государству

Государственное агентство по управлению государственным имуществом объявило о продаже трех крупных предприятий. На аукцион выставили мясокомбинат в Балыкчи, машиностроительный завод в Кызыл-Кие и винодельческий комплекс в Чуйской области. Общая стартовая стоимость объектов превышает 3 миллиарда сомов.

Все три предприятия вернули в собственность государства в течение последних 15 месяцев:

ОсОО «Балыкчи мясокомбинат» изъяли у прежнего владельца и вернули в марте этого года по линии ГКНБ;

машиностроительный завод в Кызыл-Кие перешел государству в сентябре 2024-го;

в апреле 2025 года прокуратура Ошской области добилась возврата винно-водочного комплекса «Винивин» в Кара-Суйском районе вместе с земельным участком площадью 5,91 гектара.

По информации ГАУГИ, стартовая стоимость 100 процентов доли Балыкчинского мясокомбината составляет 631,2 миллиона сомов. Он занимает 10,7 гектара, имеет производственные корпуса, склады и собственный железнодорожный подъездной путь.

98,4 процента доли ОАО «Кызыл-Кийский машиностроительный завод» выставлены со стартовой ценой 2,1 миллиарда сомов. Лот включает производственные цеха, складские и административные здания на участке 22,89 гектара.

Стартовая стоимость винодельческого комплекса ОсОО «Винивин» составляет 553,2 миллиона сомов. На его территории расположены производственные помещения, подземные хранилища и виноградники.

Кроме того, на торги выставили откормочный комплекс в Чуйской области, расположенный в Буранинском айыльном аймаке. Его стартовая цена — 1 миллиард 456,7 миллиона сомов.

Прием заявок на участие в аукционе продлится с 3 по 9 декабря, который состоится 9 декабря.

В госагентстве отмечают, что процесс продажи проходит в рамках политики по эффективному управлению государственными активами.