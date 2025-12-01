В Кыргызстане за пять лет трудоустроили более 1,5 тысячи людей с инвалидностью

В Кыргызстане за последние годы расширяются возможности для трудоустройства граждан с инвалидностью. Об этом сообщили в Министерстве труда, социального обеспечения и миграции.

По официальным данным, за пять лет на постоянную работу устроены 1 тысяча 584 человека, из них 806 — женщины.

Ведомство отмечает устойчивый рост показателей по годам:

2020 год — 175 человек;

2021 год — 232;

2022 год — 263;

2023 год — 292;

2024 год — 341;

за 10 месяцев 2025 года — 221 человек.

Министерство связывает эту положительную динамику с расширением программ профессионального обучения и созданием адаптированных рабочих мест для людей с инвалидностью.

Значительную роль сыграла и программа социальных контрактов: с 2022 года через нее 3 тысячи 146 человек получили поддержку для начала самостоятельной трудовой деятельности или открытия малого бизнеса.

По данным Минтруда, такие меры помогают людям с инвалидностью успешно адаптироваться в обществе и становиться экономически независимыми.