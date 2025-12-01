Наблюдатели ШОС: Избиратели проявили высокую гражданскую активность

Заместитель Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Пяо Янфань заявила, что досрочные парламентские выборы в Кыргызстане прошли при полной готовности избирательной инфраструктуры и высокой гражданской активности населения.

По ее словам, участковые избирательные комиссии обеспечили прозрачное и справедливое проведение голосования, проявив уважительное отношение к избирателям, наблюдателям и представителям общественности. Сотрудники комиссий оперативно и точно отвечали на все поступающие вопросы.

Пяо Янфань отметила, что работу комиссий высоко оценили как местные, так и международные наблюдатели, что, по ее мнению, свидетельствует о развитии демократических процессов в КР.

Заместитель генсека ШОС также подчеркнула, что участки были полностью обеспечены необходимыми документами, информационными материалами и ресурсами. В день голосования особенно активными были молодежь и женщины, а для людей с ограниченными возможностями были созданы условия в соответствии с установленными требованиями.

В Кыргызстане 30 ноября прошли досрочные парламентские выборы. Всего в списке избирателей были 4 миллиона 294 тысячи 243 гражданина. В нашей республике были открыты 2 тысячи 492 избирательных участка.

Итоги выборов подведут и официально объявят до 14 декабря.