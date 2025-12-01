Аркадий Дубнов: В Кыргызстане человеческий фактор на выборах был исключен

Российский политолог Аркадий Дубнов опубликовал анализ итогов досрочных парламентских выборов в Кыргызстане, назвав их проведение «тихим, спокойным и полностью организованным».

По его словам, события развивались именно так, как планировало руководство страны.

Эксперт отмечает, что беспорядков и протестов по итогам голосования не ожидается, а значит, не будет и попыток насильственной смены власти, как это неоднократно происходило в республике ранее. «В обстановке стабильности и порядка правящий тандем — глава государства Садыр Жапаров и председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев — будет готовиться к президентским выборам 2027 года», — пишет он.

При этом Аркадий Дубнов обращает внимание на дискуссию внутри элиты: «Станут ли они выяснять, кто из них главный, сказать трудно». По его словам, у действующего президента есть все конституционные основания для переизбрания, однако многие в стране считают, что реальная власть принадлежит Камчыбеку Ташиеву.

Политолог также подчеркивает: глава ГКНБ не присутствовал на публичных мероприятиях во время визита лидера России Владимира Путина в Кыргызстан, что вызвало вопросы у наблюдателей.

По его словам, результаты голосования подтвердили прогнозы, но не в части политической конкуренции.

«В КР отныне нет внутренне-политической повестки. Партий в реальной политике никто уже и не замечает», — пишет Аркадий Дубнов, напоминая о традиционном факторе «юг — север» в смене власти.

Он заметил, что явка была низкой — около 34 процентов, хотя в эту цифру не вошли граждане, голосовавшие дистанционно или за рубежом. По мнению эксперта, слабый интерес электората выгоден властям, поскольку снижает риск протестных настроений.

Он цитирует и заявление Садыра Жапарова о полной компьютеризации выборов: «Человеческий фактор исключен». При этом глава государства признал, что проблема подкупа голосов остается.

По предварительным итогам среди избранных депутатов — 50 парламентариев предыдущего созыва и несколько представителей более ранних составов. В каждом округе избрана женщина, что обеспечит треть мандатов представительницам женского пола. Среди будущих нардепов также много бывших сотрудников прокуратуры, индивидуальных предпринимателей и безработных.

Аркадий Дубнов сказал: в новом созыве не будет этнических русских, что он назвал логичным, поскольку русская община составляет менее 3 процентов населения. А владение кыргызским языком является обязательным требованием для депутатов.

При этом, по его словам, значительная часть городского населения старшего поколения хорошо владеет русским языком, а сама страна «традиционно остается наиболее россияно-ориентированной в Центральной Азии — пока».

В Кыргызстане 30 ноября прошли досрочные парламентские выборы. Всего в списке избирателей были 4 миллиона 294 тысячи 243 гражданина. В нашей республике были открыты 2 тысячи 492 избирательных участка.

Итоги выборов подведут и официально объявят до 14 декабря.