Власть
Сюжет: Выборы-2025

Три самые популярные женщины на выборах ЖК — 2025

Завершились выборы в Жогорку Кенеш — 2025. По предварительным данным Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов, наибольшее количество голосов среди женщин набрала Эльвира Сурабалдиева — 8 тысяч 254 (25,21 процента). Депутат парламента VII созыва обогнала Марлена Маматалиева и Умбеталы Кадыралиева.

из интернета
Фото из интернета. Эльвира Сурабалдиева

Кстати, ни в одном из 30 округов нет такого, чтобы две женщины прошли в тройку лидеров.

Напомним, до того, как стать депутатом, имя Эльвиры Сурабалдиевой приобрело широкую известность летом 2014 года, после выявления ею коррупционных схем по отношению к отечественным предпринимателям от Государственного агентства антимонопольного регулирования при правительстве Кыргызской Республики.

из интернета
Фото из интернета. Медина Кайрылбекова
На втором месте индивидуальный предприниматель Медина Кайрылбекова — 8 тысяч 179 голосов (16,57 процента).

из интернета
Фото из интернета. Жылдыз Таалайбек кызы
На третьем месте депутат парламента VII созыва Жылдыз Таалайбек кызы — 2 тысячи 362 голоса (12,89 процента).

Что касается женщин, набравших наименьшее количество голосов, но все равно прорвавшихся в парламент, — это:

  • Гульнарахан Эркинбаева — 774 голоса (3,27 процента).
  • Гуля Кожокулова — 843 голоса (2,96 процента).
Три самые популярные женщины на выборах ЖК — 2025
