Завершились выборы в Жогорку Кенеш — 2025. По предварительным данным Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов, наибольшее количество голосов среди женщин набрала Эльвира Сурабалдиева — 8 тысяч 254 (25,21 процента). Депутат парламента VII созыва обогнала Марлена Маматалиева и Умбеталы Кадыралиева.

Фото из интернета. Эльвира Сурабалдиева

Кстати, ни в одном из 30 округов нет такого, чтобы две женщины прошли в тройку лидеров.

Напомним, до того, как стать депутатом, имя Эльвиры Сурабалдиевой приобрело широкую известность летом 2014 года, после выявления ею коррупционных схем по отношению к отечественным предпринимателям от Государственного агентства антимонопольного регулирования при правительстве Кыргызской Республики.

Фото из интернета. Медина Кайрылбекова

Фото из интернета. Жылдыз Таалайбек кызы

Жылдыз Таалайбек кызы — 2 тысячи 362 голоса (12,89 процента).

