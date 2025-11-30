16:23
Власть
Сюжет: Выборы-2025

Генпрокуратура: по выборам поступило 25 жалоб, трое чиновников уволены

На досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша в органы прокуратуры на сегодня поступило 25 заявлений и жалоб. Об этом сообщил прокурор Главного управления Генеральной прокуратуры Самат Жунусов на брифинге 30 ноября.

По его данным:

  • 11 материалов переданы по подследственности в органы внутренних дел;
  • 6 — направлены в ЦИК;
  • по двум заявлениям вынесены решения об отказе в возбуждении уголовного дела;
  • одно заявление объединено с другим;
  • по пяти составлены соответствующие справки.

Прокуратура уделяет особое внимание случаям участия государственных и муниципальных служащих в агитации. Ведется постоянный мониторинг соцсетей.

По выявленным нарушениям вынесено пять прокурорских представлений. По их итогам:

  • один госслужащий привлечен к дисциплинарной ответственности;
  • трое — уволены с занимаемых должностей;
  • одно представление находится на стадии рассмотрения.

Выборы депутатов Жогорку Кенеша начались сегодня в 8.00 по бишкекскому времени. Всего в списке избирателей 4 миллиона 294 тысячи 243 гражданина.

В республике открыты 2 тысячи 492 избирательных участка. Еще 100 участков работают за рубежом.

Голосование продлится до 20.00. Предварительные результаты станут известны практически сразу после его завершения.

Итоги выборов подведут и официально объявят до 14 декабря.
