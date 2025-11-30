Генпрокуратура: по выборам поступило 25 жалоб, трое чиновников уволены

На досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша в органы прокуратуры на сегодня поступило 25 заявлений и жалоб. Об этом сообщил прокурор Главного управления Генеральной прокуратуры Самат Жунусов на брифинге 30 ноября.
По его данным:
- 11 материалов переданы по подследственности в органы внутренних дел;
- 6 — направлены в ЦИК;
- по двум заявлениям вынесены решения об отказе в возбуждении уголовного дела;
- одно заявление объединено с другим;
- по пяти составлены соответствующие справки.
Прокуратура уделяет особое внимание случаям участия государственных и муниципальных служащих в агитации. Ведется постоянный мониторинг соцсетей.
По выявленным нарушениям вынесено пять прокурорских представлений. По их итогам:
- один госслужащий привлечен к дисциплинарной ответственности;
- трое — уволены с занимаемых должностей;
- одно представление находится на стадии рассмотрения.
Выборы депутатов Жогорку Кенеша начались сегодня в 8.00 по бишкекскому времени. Всего в списке избирателей 4 миллиона 294 тысячи 243 гражданина.
В республике открыты 2 тысячи 492 избирательных участка. Еще 100 участков работают за рубежом.
Голосование продлится до 20.00. Предварительные результаты станут известны практически сразу после его завершения.
Итоги выборов подведут и официально объявят до 14 декабря.