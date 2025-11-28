Мозаичное панно «Встреча гостей» разрушили. Минкультуры обратилось в милицию

Министерство культуры, информации и молодежной политики Кыргызстана обратилось в правоохранительные органы в связи со сносом памятника истории и культуры — мозаичного панно «Встреча гостей» (он также получил второе название — «Дружба народов»). Об этом говорится в официальном ответе ведомства активистам.

Фото архивное. Мозаичное панно «Встреча гостей» разрушили

Получается, что Минкультуры признал: на момент сноса мозаика продолжала оставаться в реестре памятников истории и архитектуры, отмечают заявители.

«Хотя уничтожение памятников в Кыргызстане происходит не впервые, но до инцидента с мозаикой их выводили из реестра. По надуманным и неадекватным, на наш взгляд, основаниям, но тем не менее перед уничтожением памятник проходил официальную процедуру снятия с государственной охраны. В этот раз снесли объект с действующим статусом «памятник». На наш взгляд, это новая стадия деградации в обращении с историческими объектами в КР», — говорится в сообщении.

Чтобы выяснить, был ли демонтаж мозаики изначально заложен в проект реконструкции проспекта, активисты обратились в Минкультуры, «Кыргызстройсервис» и Бишкекское управление по градостроительству и архитектуре, а также прокуратуру Октябрьского района.

Горожане требуют, чтобы ответственные лица были обязаны также восстановить объект республиканского культурного наследия и вернуть все в первоначальный вид.

Напомним, в конце сентября очевидцы сообщили, что мозаичный барельеф под мостом на пересечении бульвара Молодой Гвардии и улицы Льва Толстого в Бишкеке демонтируют.