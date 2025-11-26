Спецпосланник президента США Стив Уиткофф встретится с президентом России Владимиром Путиным в Москве, в это же время министр армии США встретится с представителями Украины. Об этом в своей социальной сети Truth Social сообщил Дональд Трамп.

По его словам, за последнюю неделю его команда «добилась огромного прогресса в вопросе прекращения войны». Он написал, что изначальная версия мирного плана США из 28 пунктов была доработана с учетом предложений обеих сторон.

«Остается лишь несколько пунктов, с которыми стороны не согласны», — добавил глава Белого дома.

Дональд Трамп также заявил, что ждет возможности для встречи с Зеленским и Путиным «в ближайшее время», но только когда сделка будет «на завершающей стадии».

«Я поручил моему специальному посланнику Стиву Уиткоффу встретиться с президентом Путиным в Москве, а в то же время министр армии Дэн Дрисколл будет встречаться с украинцами», — говорится в комментарии.

Ранее мирный план Соединенных Штатов по урегулированию ситуации вокруг Украины обнародовали в Сети. Он содержит 28 основных пунктов. В частности, предлагается, что Крым и Донбасс признаются российскими, в Конституции Украины закрепляется отказ от членства в НАТО, США и Европа запускают крупный инвестиционный проект на восстановление страны.

Глава Белого дома заявлял, что «Зеленский должен это одобрить». Дональд Трамп призвал его одобрить план Вашингтона о мирном урегулировании войны России и Украины.