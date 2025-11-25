13:32
USD 87.45
EUR 100.82
RUB 1.11
Власть

Лидеры стран ОДКБ примут участие в заседании Совета коллективной безопасности

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров в качестве председателя Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведет очередное заседание совета в Бишкеке. Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации главы государства Сагынбек Абдумуталип.

По его данным, мероприятие состоится 26-27 ноября в столице и станет ключевым событием завершающего этапа кыргызского председательства в ОДКБ.

В работе заседания примут участие главы государств — членов организации: президенты Республики Беларусь Александр Лукашенко, Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Российской Федерации Владимир Путин и Республики Таджикистан Эмомали Рахмон.

По итогам заседания планируется подписание более десяти решений, направленных на дальнейшее укрепление механизмов коллективной обороны, совершенствование взаимодействия стран — участниц в вопросах безопасности и расширение кооперации в военно-политической сфере.

«В 2026 году председательство в ОДКБ перейдет от Кыргызстана к России, что обеспечит преемственность и дальнейшее развитие совместных инициатив в рамках организации», — отметил Сагынбек Абдумуталип.
Ссылка: https://24.kg/vlast/352166/
просмотров: 110
Версия для печати
Материалы по теме
ОДКБ сменит генсека: пост займет представитель Кыргызстана
На некоторых дорогах Чуйской области введут временные ограничения
Бишкек вводит ограничения из-за саммита ОДКБ: школы — на онлайн, рынки закроют
Заседание ОДКБ в Бишкеке. Школы и вузы временно переведут на онлайн — МВД
Милиция переведена на усиленный режим в период заседания ОДКБ в Бишкеке
Садыр Жапаров наградил генсека ОДКБ орденом «Достук»
Представители стран ОДКБ обсудили противодействие киберугрозам
Военные КР принимают участие в учениях «Нерушимое братство — 2025»
ОДКБ впервые внесет лазерное и другие новые виды вооружения в свои документы
В Кыргызстане на учениях ОДКБ отразили атаки незаконных вооруженных формирований
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане хотят увеличить сроки наказания за&nbsp;участие в&nbsp;ОПГ В Кыргызстане хотят увеличить сроки наказания за участие в ОПГ
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;17-21 ноября Кыргызстан: кадровые перестановки за 17-21 ноября
Перенос столицы Ирана. Президент назвал это вынужденной мерой Перенос столицы Ирана. Президент назвал это вынужденной мерой
Мирный план США по&nbsp;урегулированию ситуации в&nbsp;Украине: реакция Владимира Путина Мирный план США по урегулированию ситуации в Украине: реакция Владимира Путина
Бизнес
Beeline помогает создавать комфортные условия для обучения Beeline помогает создавать комфортные условия для обучения
Удобные сервисы в&nbsp;мобильном приложении KICB&nbsp;&mdash; оплачивайте ОСАГО быстро и&nbsp;удобно Удобные сервисы в мобильном приложении KICB — оплачивайте ОСАГО быстро и удобно
BAKAI отправляет 8&nbsp;человек на&nbsp;UFC Fight Night в&nbsp;Катаре! Определены победители BAKAI отправляет 8 человек на UFC Fight Night в Катаре! Определены победители
&laquo;Зеленая пятница&raquo; в&nbsp;MMarket: тысячи товаров со&nbsp;скидками до&nbsp;70&nbsp;процентов «Зеленая пятница» в MMarket: тысячи товаров со скидками до 70 процентов
25 ноября, вторник
13:25
Лидеры стран ОДКБ примут участие в заседании Совета коллективной безопасности Лидеры стран ОДКБ примут участие в заседании Совета кол...
13:16
Apple пригрозила Индии большими штрафами за ввоз iPhone в Россию
13:12
Фотографы Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана представили свои работы в Париже
13:03
КР присоединилась к Самаркандской декларации по сохранению дикой природы ЦА
13:00
Садыр Жапаров и Владимир Путин: как часто встречались главы Кыргызстана и России