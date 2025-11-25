Лидеры стран ОДКБ примут участие в заседании Совета коллективной безопасности

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров в качестве председателя Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведет очередное заседание совета в Бишкеке. Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации главы государства Сагынбек Абдумуталип.

По его данным, мероприятие состоится 26-27 ноября в столице и станет ключевым событием завершающего этапа кыргызского председательства в ОДКБ.

В работе заседания примут участие главы государств — членов организации: президенты Республики Беларусь Александр Лукашенко, Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Российской Федерации Владимир Путин и Республики Таджикистан Эмомали Рахмон.

По итогам заседания планируется подписание более десяти решений, направленных на дальнейшее укрепление механизмов коллективной обороны, совершенствование взаимодействия стран — участниц в вопросах безопасности и расширение кооперации в военно-политической сфере.

«В 2026 году председательство в ОДКБ перейдет от Кыргызстана к России, что обеспечит преемственность и дальнейшее развитие совместных инициатив в рамках организации», — отметил Сагынбек Абдумуталип.