Глава кабмина побывал на угольном разрезе «Торугарт-1»

Адылбек Касымалиев в рамках рабочей поездки в Нарынскую область ознакомился с работой контрольно-пропускного пункта «Торугарт» и одноименного угольного разреза. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Он осмотрел введенный в эксплуатацию после ремонта пункт обслуживания граждан на КПП «Торугарт». Далее он посетил подразделение пограничной службы «Чатыр-Көл» и ознакомился с условиями проживания военнослужащих.

Кроме того, Адылбек Касымалиев посетил угольный разрез «Торугарт-1», который начал свою работу 12 ноября.

ОАО «Кыргызкомур» получило лицензию на разведку участка площадью 557,6 гектара на угольном месторождении «Торугарт-1» в Ат-Башинском районе. На сегодняшний день наличие угля подтверждено на участке в 25 гектаров, а общий запас оценивается в 423,4 тысячи тонн. На участке произведено около 10 тысяч тонн угольного топлива.

Председатель кабмина поручил обеспечить стабильную работу угольного разреза «Торугарт-1» и в кратчайшие сроки обеспечить выход продукции на экспорт.