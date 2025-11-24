12:41
Власть

Милиция переведена на усиленный режим в период заседания ОДКБ в Бишкеке

В столице усилены меры безопасности в связи с очередной сессией Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Как сообщили в МВД, органы внутренних дел переведены на усиленный вариант несения службы.

Сотрудники милиции задействованы для охраны общественного порядка, предотвращения правонарушений и обеспечения безопасности дорожного движения. Кроме того, усилены меры по оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации.

Для снижения нагрузки на транспортные магистрали школы и вузы временно переведут на онлайн-обучение.

По данным ведомства, к охране безопасности и общественного порядка привлечены более 4 тысяч сотрудников Бишкекского и Чуйского гарнизонов.

МВД призывает граждан с пониманием отнестись к мерам безопасности и соблюдать требования работников милиции, которые регулируют дорожное движение и обеспечивают правопорядок во время мероприятий государственного уровня.

Напомним, очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет в Бишкеке 27 ноября.
