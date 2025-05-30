Президент утвердил порядок отчуждения земель под национальные проекты

Президент Садыр Жапаров подписал указ, вносящий изменения в документ от 23 марта 2023 года № 63 «О национальных проектах, имеющих стратегическое значение для страны».

Поправки направлены на создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и обеспечение прозрачности процедуры отчуждения земельных участков, находящихся в государственной собственности.

Согласно указу, кабинет министров должен разработать и утвердить порядок отчуждения таких участков для реализации национальных инвестиционных и социально значимых проектов. При этом начальная стоимость земли, выставляемой на торги, будет определяться на уровне рыночной цены, установленной независимым оценщиком.

Оценка будет учитывать международные стандарты, эффективность использования, прогнозируемые доходы, обеспеченность инфраструктурой и предусмотренные льготы.

Указ вступает в силу сегодня.