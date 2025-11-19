В Кыргызстан с официальным визитом прибыл глава МИД Китая

В Кыргызскую Республику с официальным визитом прибыл член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел Ван И. Об этом сообщил МИД КР.

Как сообщалось ранее, в рамках визита запланированы встречи с руководством страны, переговоры с главой МИД республики Жээнбеком Кулубаевым и проведение первого заседания Стратегического диалога для обсуждения актуальных вопросов сотрудничества.





Глава МИД КНР совершает турне по странам Центральной Азии — он также посетит Узбекистан и Казахстан.