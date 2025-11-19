15:59
USD 87.45
EUR 101.36
RUB 1.07
Власть

В Кыргызстан с официальным визитом прибыл глава МИД Китая

Фото МИД КР. Глава МИД Китая прибыл в Бишкек

В Кыргызскую Республику с официальным визитом прибыл член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел Ван И. Об этом сообщил МИД КР.

Как сообщалось ранее, в рамках визита запланированы встречи с руководством страны, переговоры с главой МИД республики Жээнбеком Кулубаевым и проведение первого заседания Стратегического диалога для обсуждения актуальных вопросов сотрудничества.

По итогам будет подписан ряд двусторонних документов, направленных на углубление сотрудничества между странами.

Глава МИД КНР совершает турне по странам Центральной Азии — он также посетит Узбекистан и Казахстан.
Ссылка: https://24.kg/vlast/351509/
просмотров: 262
Версия для печати
Материалы по теме
Глава МИД Китая Ван И посетит Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан
Китай с 1 января 2026 года вводит жесткие ограничения на экспорт новых автомашин
Эдиль Байсалов заявил о попытках нагнетания антикитайских настроений
В Британии криптокоролеву из Китая приговорили к почти 12 годам тюрьмы
В Китае спустя несколько месяцев после открытия обрушился автомобильный мост
До 19 ноября гражданам Кыргызстана нужно проверить себя в списках избирателей
В Китае одинокие матери придумали новый формат партнерства — друг с другом
МИД Кыргызстана пытается вернуть на родину гражданку, задержанную в Иране
Врачи из Национального госпиталя обучаются эндоскопической хирургии в Китае
Кыргызстанцев оповестили о временном закрытии пунктов пропуска Литва — Беларусь
Популярные новости
Садыр Жапаров пригласил президентов стран региона на&nbsp;Всемирные игры кочевников Садыр Жапаров пригласил президентов стран региона на Всемирные игры кочевников
Почему железную дорогу Китай&nbsp;&mdash; Кыргызстан строят иностранцы, объяснил президент Почему железную дорогу Китай — Кыргызстан строят иностранцы, объяснил президент
В&nbsp;Кыргызстане сократили сроки выдачи лицензий для школ и&nbsp;водительских прав В Кыргызстане сократили сроки выдачи лицензий для школ и водительских прав
Бабанов, Исаков, Кулов и&nbsp;Текебаев&nbsp;&mdash; громкие заявления на&nbsp;фоне проблем энергетики Бабанов, Исаков, Кулов и Текебаев — громкие заявления на фоне проблем энергетики
Бизнес
Тариф &laquo;О!Мамлекеттик&raquo;&nbsp;&mdash; это стабильная связь и&nbsp;выгода для госслужащих Тариф «О!Мамлекеттик» — это стабильная связь и выгода для госслужащих
&laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; особая поддержка тем, кто служит стране каждый день «Мамлекеттик» от MEGA — особая поддержка тем, кто служит стране каждый день
Сто тысяч сомов в&nbsp;подарок за&nbsp;оплату в&nbsp;автобусе! Главный приз: квартира в&nbsp;Бишкеке Сто тысяч сомов в подарок за оплату в автобусе! Главный приз: квартира в Бишкеке
Переводы в&nbsp;Узбекистан теперь доступны через приложение &laquo;Элкарт Мобайл&raquo; Переводы в Узбекистан теперь доступны через приложение «Элкарт Мобайл»
19 ноября, среда
15:39
Что делают в КР для сдерживания цен на социально значимые товары Что делают в КР для сдерживания цен на социально значим...
15:35
В Кыргызстан с официальным визитом прибыл глава МИД Китая
15:14
Генплан Бишкека: Карагачевая роща Бишкека получит статус особо охраняемой зоны
15:07
В Таласе выявлены нарушения при модернизации родильного дома
14:54
Полеты из Бишкека в Каракол будут выполняться четыре раза в неделю