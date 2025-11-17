23:51
Бывшая премьер-министр Бангладеш заочно приговорена к смертной казни

Суд в столице Бангладеш Дакке заочно приговорил бывшего премьера страны Шейх Хасину к смертной казни по обвинению в преступлениях против человечности, связанных с жестоким подавлением протестов в 2024 году, пишет Meduza.

Коллегия из трех судей Международного трибунала по преступлениям (это специальный внутренний суд Бангладеш) признала Хасину ответственной за подстрекательство к убийствам протестующих, совершенным силовиками.

Ей также были предъявлены обвинения, связанные с приказом использовать летальное оружие, дроны и вертолеты для подавления беспорядков. Она все обвинения отрицает. Вместе с Хасиной, как пишет «Би-би-си», были приговорены бывший министр внутренних дел и начальник полиции.

Хасина назвала вердикт суда «предвзятым и политически мотивированным». «Я не боюсь предстать перед своими обвинителями в надлежащем трибунале, где доказательства могут быть справедливо взвешены и проверены», — заявила она.

Шейх Хасина была премьером Бангладеш с 1996 по 2001 год, а затем — с 2009 года. В августе 2024 года она ушла в отставку и бежала за границу на фоне массовых протестов, переросших в беспорядки. Сейчас она находится в Индии.
