Власть

Илияз Ташбаев стал первым заместителем полпреда президента в Ошской области

Илияз Ташбаев стал первым заместителем полномочного представителя президента страны в Ошской области. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.

пресс-службы полпреда президента в Ошской области
Фото пресс-службы полпреда президента в Ошской области. Илияз Ташбаев стал первым заместителем полномочного представителя президента страны в Ошской области

Ранее он работал заместителем губернатора по экономическиму блоку.

Теперь уже бывший замглавы региона Курбанбек Айтибаев покинул пост в связи с участием в досрочных парламентских выборах.

Коллективу аппарата нового назначенца представил полпред Элчибек Джантаев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/350547/
просмотров: 80
Версия для печати
