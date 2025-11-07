17:19
Кыргызстанцев предупредили о временном закрытии пунктов пропуска Литва—Беларусь

С 29 октября по 30 ноября 2025 года в Литве временно приостановлена работа двух пограничных пунктов — «Мядининкай» и «Шальчинкай» на границе с Беларусью. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Кыргызстана.

Пересечение границы через «Мядининкай» частично разрешено только для отдельных категорий:

  • дипломатических сотрудников и лиц, перевозящих дипломатическую почту;
  • граждан, следующих транзитом в Калининград или из Калининграда;
  • граждан Литвы и стран Евросоюза, иностранцев с видом на жительство и владельцев гуманитарных виз.

Отмечается, что из-за ограничений наблюдается скопление иностранных граждан, в том числе граждан Кыргызской Республики, ожидающих перехода границы в сторону Беларуси.

МИД КР рекомендует кыргызстанцам заранее планировать альтернативные маршруты выезда, учитывать действующие ограничения и воздерживаться от участия в несанкционированных акциях и массовых скоплениях.

Для получения консульской помощи кыргызстанцы могут обратиться по «горячим линиям»:

  • Консульский департамент МИД КР: +996 999 312 002;
  • Посольство КР в Беларуси (Минск): +375 25 904 54 10, e-mail: kgembassy.by@mfa.gov.kg.
Ссылка: https://24.kg/vlast/350108/
