Самые недоступные на Земле серебристые облака показало NASA

Астронавты на борту Международной космической станции сфотографировали редкое явление для обитателей Земли — серебристые облака. Снимок опубликовали в Instagram-аккаунте NASA.

Серебристые облака иногда можно увидеть и с Земли, в высоких широтах в летние месяцы, но не с такой перспективы.

Фото NASA/Instagram. Серебристые облака

Самые высокие облака в земной атмосфере (примерно 82 километра ) сфотографировали с высоты 433 километра , когда солнце только зашло за горизонт, их можно рассмотреть на верхней части снимка — они выглядят как слабая рябь.