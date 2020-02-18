Самые недоступные на Земле серебристые облака показало NASA

Астронавты на борту Международной космической станции сфотографировали редкое явление для обитателей Земли — серебристые облака. Снимок опубликовали в Instagram-аккаунте NASA.
Серебристые облака иногда можно увидеть и с Земли, в высоких широтах в летние месяцы, но не с такой перспективы.
Самые высокие облака в земной атмосфере (примерно
Серебристые облака — достаточно молодое явление для ученых. Сейчас они служат одним из основных источников информации о движении воздушных масс в верхних слоях атмосферы. Но природа серебристых облаков полностью не изучена. В основном они состоят из водяного льда и передвигаются по небу со скоростью около