20:23
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Техноблог

Самые недоступные на Земле серебристые облака показало NASA

Астронавты на борту Международной космической станции сфотографировали редкое явление для обитателей Земли — серебристые облака. Снимок опубликовали в Instagram-аккаунте NASA.

Серебристые облака иногда можно увидеть и с Земли, в высоких широтах в летние месяцы, но не с такой перспективы.

NASA/Instagram
Фото NASA/Instagram. Серебристые облака

Самые высокие облака в земной атмосфере (примерно 82 километра) сфотографировали с высоты 433 километра, когда солнце только зашло за горизонт, их можно рассмотреть на верхней части снимка — они выглядят как слабая рябь.

Серебристые облака — достаточно молодое явление для ученых. Сейчас они служат одним из основных источников информации о движении воздушных масс в верхних слоях атмосферы. Но природа серебристых облаков полностью не изучена. В основном они состоят из водяного льда и передвигаются по небу со скоростью около 27,8 метра в секунду.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/143967/
просмотров: 242
Версия для печати
Материалы по теме
Какой станет Земля без океанов. NASA показало это на видео
НАСА осуществило запуск лунно-марсианского корабля Orion. Красиво летит
NASA показало удивительные облака Юпитера
Дональд Трамп назвал Луну частью Марса
NASA опубликовало самое детальное изображение Вселенной
NASA впервые показало свой вертолет для полетов на Марсе
NASA устроило в Норвегии «атаку инопланетян»
Загадочная «дыра» в небе напугала жителей Арабских Эмиратов
Бывший инженер NASA наказал воров в стиле фильма «Один дома»
Испытания самолета-«ниндзя» начало NASA
Популярные новости
Microsoft показала, как работает ее&nbsp;первый раскладной смартфон на&nbsp;Android Microsoft показала, как работает ее первый раскладной смартфон на Android
Тысячу невероятных спутниковых снимков Земли опубликовала Google Тысячу невероятных спутниковых снимков Земли опубликовала Google
Мощный электрический конкурент Tesla прошел испытания Мощный электрический конкурент Tesla прошел испытания
Конкурента Tesla&nbsp;&mdash; водородно-электрический пикап&nbsp;&mdash; представила Nikola Motors Конкурента Tesla — водородно-электрический пикап — представила Nikola Motors
Бизнес
SIM-карта будущего. Подключайте eSIM&nbsp;в O!Store уже сегодня! SIM-карта будущего. Подключайте eSIM в O!Store уже сегодня!
Акция: банковские гарантии под залог недвижимости на&nbsp;любые сроки до&nbsp;2&nbsp;процентов Акция: банковские гарантии под залог недвижимости на любые сроки до 2 процентов
Алмамбет Шыкмаматов о&nbsp;ссоре с&nbsp;Омурбеком Текебаевым и&nbsp;с&nbsp;кем он&nbsp;пойдет на&nbsp;выборы Алмамбет Шыкмаматов о ссоре с Омурбеком Текебаевым и с кем он пойдет на выборы
Обменяй старый смартфон на&nbsp;новый в&nbsp;O!Store Обменяй старый смартфон на новый в O!Store
18 февраля, вторник
20:01
Сегодня в рубрике «Официально» Сегодня в рубрике «Официально»
19:53
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В «Востоке-5» уровень превышен в 2,5 раза
19:49
Мэрия Бишкека запустила онлайн-ресурс, где можно отслеживать расходы бюджета
19:33
SIM-карта будущего. Подключайте eSIM в O!Store уже сегодня!
19:33
Самые недоступные на Земле серебристые облака показало NASA