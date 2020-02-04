22:16
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Техноблог

Какой станет Земля без океанов. NASA показало это на видео

Фото NASA. Земля без океанов

Ученый-планетолог Джеймс О’Донохью и физик Хорас Митчелл создали видео о том, как станет выглядеть Земля без океанов. Об этом сообщила «Популярная механика».

По мере того, как океаны постепенно мелеют, появляются первые участки скрытой земли — континентальные шельфы — подводные края континентов. «Я замедлил начало ролика, потому что в самом начале обмеления обнажается множество подводных ландшафтов», — рассказал Джеймс О’Донохью в интервью Business Insider.

Континентальные шельфы образуют сухопутные «мосты», которые использовались людьми при миграции с континента на континент. Десятки тысяч лет назад наши предки могли ходить из континентальной Европы в Великобританию, из Сибири — на Аляску, а из Австралии — попадать на соседние острова.

«Во время последнего ледникового периода огромные объемы воды были «заперты» в виде льда на полюсах планеты. Именно поэтому раньше существовали сухопутные мосты, — объясняет ученый-планетолог. — Каждый из них позволял людям мигрировать, и когда ледниковый период закончился, вода их как бы запечатала».

В мире с обмелевшими океанами, уровень которых упал с 2 тысяч до 3 тысяч метров, появляется самая длинная цепь гор на Земле. Это срединно-океанический хребет, который простирается на 60 тысяч километров через весь земной шар. Большая часть хребта (90 процентов) сегодня спрятана под водой.

Как только океаны мелеют на 6 тысяч метров, большая часть воды на Земле исчезает. Однако требуется почти еще 5 тысяч метров, чтобы осушить дно полностью, включая Марианскую впадину.

«Мне нравится, как эта анимация показывает, что дно океана столь же изменчиво и интересно по своей геологии, как и континенты», — говорит Джеймс О’Донохью, отмечая, что обнажается «не только дно океана, но и древняя история человечества».
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/142563/
просмотров: 347
Версия для печати
Материалы по теме
Накрыло волной. Влюбленную пару чуть не унесло в море
Странное подводное существо поразило ученых
НАСА осуществило запуск лунно-марсианского корабля Orion. Красиво летит
NASA показало удивительные облака Юпитера
Редкий морской монстр попал на видео
Дональд Трамп назвал Луну частью Марса
NASA опубликовало самое детальное изображение Вселенной
Странное существо обнаружили в самой глубокой части Индийского океана
NASA впервые показало свой вертолет для полетов на Марсе
NASA устроило в Норвегии «атаку инопланетян»
Популярные новости
По&nbsp;скорости мобильного интернета Кыргызстан на&nbsp;111-м месте в&nbsp;мире По скорости мобильного интернета Кыргызстан на 111-м месте в мире
Писатель Стивен Кинг раскритиковал Facebook и&nbsp;удалил свой аккаунт Писатель Стивен Кинг раскритиковал Facebook и удалил свой аккаунт
От&nbsp;кражи денег до&nbsp;военных действий. Как используют данные интернет-пользователей От кражи денег до военных действий. Как используют данные интернет-пользователей
Новый дизайн складного смартфона запатентовала компания Intel Новый дизайн складного смартфона запатентовала компания Intel
Бизнес
Все ради абонентов. В&nbsp;компании &laquo;Акнет&raquo; подвели итоги работы за&nbsp;2019 год Все ради абонентов. В компании «Акнет» подвели итоги работы за 2019 год
ИПОТЕКА 15: &laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; объявил о&nbsp;запуске новой акции ИПОТЕКА 15: «Халык Банк Кыргызстан» объявил о запуске новой акции
Ядерная медицина&nbsp;&mdash; надежный союзник в&nbsp;борьбе с&nbsp;онкологическими заболеваниями Ядерная медицина — надежный союзник в борьбе с онкологическими заболеваниями
Банку &laquo;Бай Тушум&raquo; 20&nbsp;лет. Курс на&nbsp;новые продукты и&nbsp;рост капитала Банку «Бай Тушум» 20 лет. Курс на новые продукты и рост капитала
4 февраля, вторник
21:47
В Таласе медработникам незаконно начисляли надбавки к зарплате В Таласе медработникам незаконно начисляли надбавки к з...
21:26
Какой станет Земля без океанов. NASA показало это на видео
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 5 февраля: без осадков
20:39
Дорогу на пересечении проспекта Чуй и улицы Ауэзова отремонтируют весной
20:16
Остаток гранта по переселению маралов пришлось вернуть донорам