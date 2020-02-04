Какой станет Земля без океанов. NASA показало это на видео

Ученый-планетолог Джеймс О’Донохью и физик Хорас Митчелл создали видео о том, как станет выглядеть Земля без океанов. Об этом сообщила «Популярная механика».
По мере того, как океаны постепенно мелеют, появляются первые участки скрытой земли — континентальные шельфы — подводные края континентов. «Я замедлил начало ролика, потому что в самом начале обмеления обнажается множество подводных ландшафтов», — рассказал Джеймс О’Донохью в интервью Business Insider.
Континентальные шельфы образуют сухопутные «мосты», которые использовались людьми при миграции с континента на континент. Десятки тысяч лет назад наши предки могли ходить из континентальной Европы в Великобританию, из Сибири — на Аляску, а из Австралии — попадать на соседние острова.
«Во время последнего ледникового периода огромные объемы воды были «заперты» в виде льда на полюсах планеты. Именно поэтому раньше существовали сухопутные мосты, — объясняет ученый-планетолог. — Каждый из них позволял людям мигрировать, и когда ледниковый период закончился, вода их как бы запечатала».
В мире с обмелевшими океанами, уровень которых упал с 2 тысяч до
Как только океаны мелеют на
«Мне нравится, как эта анимация показывает, что дно океана столь же изменчиво и интересно по своей геологии, как и континенты», — говорит Джеймс О’Донохью, отмечая, что обнажается «не только дно океана, но и древняя история человечества».