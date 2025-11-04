Садыр Жапаров прибыл с официальным визитом в Египет. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Борт главы государства приземлился в международном аэропорту «Каир».

Садыра Жапарова встретил министр высшего образования и научных исследований Египта Мохамед Айман Ашур и другие официальные лица.

В рамках официального визита планируются переговоры на высшем уровне между Садыром Жапаровым и президентом Египта Абдель Фатахом Ас-Сиси по актуальным вопросам двусторонней повестки, а также состоится обмен мнениями по международной и региональной повестке дня.

Предусмотрено подписание ряда двусторонних документов в сфере экономики, сельского хозяйства, инвестиций, энергетики, здравоохранения и других направлениях, которые создадут основу дальнейшему развитию кыргызско-египетских отношений.