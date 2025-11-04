21:13
USD 87.45
EUR 100.69
RUB 1.08
Власть

Садыр Жапаров прибыл с официальным визитом в Египет

Садыр Жапаров прибыл с официальным визитом в Египет. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Борт главы государства приземлился в международном аэропорту «Каир».

Садыра Жапарова встретил министр высшего образования и научных исследований Египта Мохамед Айман Ашур и другие официальные лица.

В рамках официального визита планируются переговоры на высшем уровне между Садыром Жапаровым и президентом Египта Абдель Фатахом Ас-Сиси по актуальным вопросам двусторонней повестки, а также состоится обмен мнениями по международной и региональной повестке дня.

Предусмотрено подписание ряда двусторонних документов в сфере экономики, сельского хозяйства, инвестиций, энергетики, здравоохранения и других направлениях, которые создадут основу дальнейшему развитию кыргызско-египетских отношений.
Ссылка: https://24.kg/vlast/349674/
просмотров: 290
Версия для печати
Материалы по теме
Завершился рабочий визит Садыра Жапарова в Таджикистан
Садыр Жапаров прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
Вице-президент Турции с официальным визитом прибудет в Кыргызстан
Глава МИД Кыргызстана посетит с рабочим визитом Государство Катар
Владимир Путин с государственным визитом посетит Таджикистан 9 октября
О своем возможном визите в Казахстан сообщил Дональд Трамп
Ожидается госвизит президента Узбекистана в Кыргызстан
Завершился госвизит президента Монголии в Кыргызстан
Спикер парламента Китая прибыл в Кыргызстан с официальным визитом
В аппарате президента прокомментировали госвизит Садыра Жапарова в Таджикистан
Популярные новости
Создание &laquo;Берекет Банка&raquo; и&nbsp;участие в&nbsp;нем сына прокомментировал Садыр Жапаров Создание «Берекет Банка» и участие в нем сына прокомментировал Садыр Жапаров
ГКНБ получит право проводить экспертизы и&nbsp;расследования на&nbsp;договорной основе ГКНБ получит право проводить экспертизы и расследования на договорной основе
Президент Садыр Жапаров и&nbsp;глава ГКНБ посетили обновленное здание ГУВД Бишкека Президент Садыр Жапаров и глава ГКНБ посетили обновленное здание ГУВД Бишкека
Он&nbsp;и&nbsp;пахарь, он&nbsp;и&nbsp;жнец. Мэр Оша занялся посевом озимой пшеницы Он и пахарь, он и жнец. Мэр Оша занялся посевом озимой пшеницы
Бизнес
Бесплатный O!Prime на&nbsp;90&nbsp;дней&nbsp;&mdash; больше интернета, больше кешбэка, ноль комиссий Бесплатный O!Prime на 90 дней — больше интернета, больше кешбэка, ноль комиссий
Тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo;: выгодная связь для работников госучреждений Тариф «Мамлекеттик»: выгодная связь для работников госучреждений
Исламское страхование ближе: старт партнерства СК&nbsp;&laquo;Кыргызстан&raquo; и&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; Исламское страхование ближе: старт партнерства СК «Кыргызстан» и «Элдик Банка»
Всемирный день сбережений с&nbsp;&laquo;Оптима Банком&raquo; Всемирный день сбережений с «Оптима Банком»
4 ноября, вторник
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 5 ноября: ночью ожидаются заморозки Прогноз погоды в Кыргызстане на 5 ноября: ночью ожидают...
20:47
В Китае запустили автомат, переплавляющий золото и отправляющий деньги на счет
20:33
Садыр Жапаров прибыл с официальным визитом в Египет
20:26
Минсельхоз Кыргызстана опровергает информацию о падении цен на фасоль
20:03
Германия наращивает импорт нефти из Казахстана