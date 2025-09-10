Эксперимент. В Кара-Суйском районе будут выращивать озимый лук

В семенном хозяйстве, расположенном в Кара-Суйском районе, посеяли семена озимого лука. Экспериментальный урожай планируется собрать в мае следующего года, сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Инициатива направлена на увеличение местного фонда семян и обеспечение фермеров качественным посевным материалом.

В департаменте экспертизы сельскохозяйственных культур и садоводства уточнили, что лук и чеснок входят в число наиболее востребованных сельхозпродуктов в Кыргызстане.

Аграриям также рекомендуют сеять озимую пшеницу. По информации специалистов, урожайность озимой культуры выше примерно на 20 процентов, а раннее созревание позволяет быстрее освобождать поля. Она более устойчива к засухе, дает меньше сорняков и облегчает весенние работы за счет экономии времени и равномерной нагрузки.