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Общество

В Кыргызстане на полив озимых выделят более 300 миллионов кубометров воды

В Кыргызстане на осенне-зимние поливы выделят более 300 миллионов кубометров воды. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве сельского, водного хозяйства и развития регионов.

«В целом на этот период по республике планируется подать воды в объеме 302 миллионов кубических метров на площади 201,7 тысячи гектаров, из которых 129,3 миллиона кубометров воды будут поданы на проведение предпахотных поливов на площади 85,6 тысячи гектаров», — уточнили в ведомстве.

Ожидается посев 194,7 тысячи гектаров озимых зерновых культур, в том числе 180 тысяч гектаров пшеницы и 14,7 тысячи гектаров ячменя.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208299/
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