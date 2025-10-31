Стандарты оценки недвижимости утвердили в кабинете министров. Соответствующее постановление подписал Адылбек Касымалиев.
Документом утверждаются:
- стандарт основных понятий и принципов оценки;
- стандарт оценки бизнеса;
- нормативы оценки недвижимого имущества;
- стандарт оценки требования к содержанию отчета об оценке и его составлению;
- нормативы оценки нематериальных активов и объектов интеллектуальной собственности;
- нормативы оценки недвижимости;
- нормативы оценки природных и земельных ресурсов.
Нормативные акты 2006, 2014 и 2016 годов, регулирующие порядок оценки недвижимости, признаны недействительными.
Ранее кабмин усилил контроль за застройщиками и отчетностью по строительству жилья.