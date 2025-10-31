09:33
USD 87.45
EUR 101.59
RUB 1.09
Власть

Стандарты оценки недвижимости утвердили в кабинете министров

Стандарты оценки недвижимости утвердили в кабинете министров. Соответствующее постановление подписал Адылбек Касымалиев.

Документом утверждаются:

  • стандарт основных понятий и принципов оценки;
  • стандарт оценки бизнеса;
  • нормативы оценки недвижимого имущества;
  • стандарт оценки требования к содержанию отчета об оценке и его составлению;
  • нормативы оценки нематериальных активов и объектов интеллектуальной собственности;
  • нормативы оценки недвижимости;
  • нормативы оценки природных и земельных ресурсов.

Нормативные акты 2006, 2014 и 2016 годов, регулирующие порядок оценки недвижимости, признаны недействительными.

Ранее кабмин усилил контроль за застройщиками и отчетностью по строительству жилья.
Ссылка: https://24.kg/vlast/349176/
просмотров: 226
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке цены на жилые дома выросли на 35 процентов за год
Снижения цен на недвижимость в Бишкеке не ждите. Эксперт объяснил почему
Кабмин наконец озаботился тем, как упростить сделки с недвижимостью
Дастан Бекешев: Введение кадастровой цены ударит по владельцам недвижимости
Техническая паспортизация недвижимости теперь доступна онлайн через Tunduk
Пилотный проект по кадастровой оценке недвижимости запустят в Бишкеке и Оше
Купить и продать квартиру онлайн через «Тундук». Подробно, как это сделать
Депутат Жогорку Кенеша против сделок с недвижимостью на портале «Тундук»
В Кыргызстане ожидается краткосрочное снижение цен на жилье — эксперт
Где самая дешевая недвижимость в Кыргызстане: данные за март 2025 года
Популярные новости
Садыр Жапаров принял участие в&nbsp;церемонии открытия &laquo;Асман Резиденс-4&raquo; Садыр Жапаров принял участие в церемонии открытия «Асман Резиденс-4»
В&nbsp;резиденции состоялась свадьба Данадила Жапарова&nbsp;&mdash; племянника президента В резиденции состоялась свадьба Данадила Жапарова — племянника президента
В&nbsp;Бишкеке открыли новое здание Нацбанка: теперь золото будут хранить в&nbsp;стране В Бишкеке открыли новое здание Нацбанка: теперь золото будут хранить в стране
Садыр Жапаров примет участие в&nbsp;саммите &laquo;C5+1&raquo; в&nbsp;Вашингтоне по&nbsp;приглашению Трампа Садыр Жапаров примет участие в саммите «C5+1» в Вашингтоне по приглашению Трампа
Бизнес
Прогноз стабильный. S&amp;P Global Ratings присвоило BAKAI рейтинг B/B Прогноз стабильный. S&P Global Ratings присвоило BAKAI рейтинг B/B
Как выбрать будущую профессию, подскажет &laquo;Профориентация&raquo; Как выбрать будущую профессию, подскажет «Профориентация»
&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил сервис оплаты таможенных платежей по&nbsp;QR-коду «Элдик Банк» запустил сервис оплаты таможенных платежей по QR-коду
KICB и&nbsp;ЕБРР подписали договор о&nbsp;финансировании микро-, малого и&nbsp;среднего бизнеса KICB и ЕБРР подписали договор о финансировании микро-, малого и среднего бизнеса
31 октября, пятница
09:25
Рубль и евро снова подешевели, доллар стабилен. Курс валют на 31 октября Рубль и евро снова подешевели, доллар стабилен. Курс ва...
09:11
Стандарты оценки недвижимости утвердили в кабинете министров
08:55
Фермерам Кыргызстана выдали льготных кредитов на 4 миллиарда сомов
08:36
В селе Жаны-Достук построят новый детский сад за 79 миллионов сомов
08:21
Нет теневой экономике. Президент подписал изменения в сфере налогообложения
30 октября, четверг
23:39
WhatsApp покажет, какой объем памяти смартфона занимают файлы в каждом чате
23:17
Милиция ищет распространителей старого видео с обыском в доме Шайлообека Атазова