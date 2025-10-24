Делегация ГКНБ приняла участие в конференции СНГ по противодействию терроризму

Делегация ГКНБ приняла участие в третьей ежегодной конференции СНГ по противодействию терроризму и экстремизму, а также в совместных антитеррористических учениях «Содружество-Антитеррор — 2025» в Душанбе (Таджикистан). Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

По его данным, ГКНБ предоставил информацию о национальном опыте противодействия террористическим и экстремистским угрозам, реформировании правовой базы, а также о приоритетных направлениях.

Затем госкомитет принял участие в первом этапе учения «Содружество-Антитеррор — 2025», в ходе которого на национальных территориях отрабатывались задачи по выявлению и задержанию условных групп, планирующих совершение терактов на объектах критической инфраструктуры и массового пребывания людей.

В рамках первого этапа учения успешно отработаны 44 учебные вводные проверки, осуществлено более 250 проверок по учету информационных систем коллективного пользования СНГ, установлены и задержаны условные террористы.

Силовая фаза учения проведена в совмещенном формате с заключительным этапом учения с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство».