Создание кыргызско-японского диагностического центра онкологии обсудил кабмин

Заместитель главы кабмина Эдиль Байсалов встретился с делегацией бизнес-лидеров из Японии во главе с председателем Ассоциации кыргызско-японского сотрудничества Синдзи Тарутоко.

Фото пресс-службы кабмина

Стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, включая сферы образования, здравоохранения, трудовой миграции и цифровых технологий.

Эдиль Байсалов выразил признательность японской стороне за поддержку инициатив, направленных на укрепление кыргызско-японских отношений, и особо отметил вклад Почетного консула КР в Японии Мичинори Етсухаси.

Он также выразил надежду на то, что совместная работа сторон позволит создать кыргызско-японский диагностический центр по исследованию и лечению онкологических заболеваний, который станет важным шагом в развитии медицинской науки и практики в стране.

Кроме того, рассмотрены вопросы трудоустройства кыргызстанцев в Японии.

В свою очередь японская сторона выразила готовность к дальнейшему укреплению взаимодействия, отметив перспективы партнерства не только в образовании и здравоохранении, но и в развитии спорта, в частности футбола.

Напомним, Синдзи Тарутоко летом также посетил КР и встречался с Эдилем Байсаловым. Тогда стороны обменялись мнениями по развитию сотрудничества в сферах кадровых ресурсов, здравоохранения, спорта и детского питания.

«Я хотел бы поблагодарить вас за личное содействие в формировании японской делегации, в состав которой вошли специалисты в области детского питания, здравоохранения, развития человеческих ресурсов и спорта. Их участие очень важно для социального развития Кыргызстана, особенно в сферах здравоохранения, трудовой миграции, молодежной политики и спорта», — отмечал замглавы кабмина.
