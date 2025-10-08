Выборы-2025: агитация сейчас незаконна в Кыргызстане

Предвыборная агитация, если она проводится в настоящее время, незаконна. Об этом заявил председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Тынчтык Шайназаров на пресс-конференции.

По его словам, агитационный период начнется 10 ноября.

«С 30 сентября, со дня издания Указа президента о назначении выборов, агитация незаконна. Эти лица еще не являются зарегистрированными кандидатами», — сказал глава ЦИК.

Он призвал будущих кандидатов соблюдать нормы закона.

Сейчас это предупреждение, но в последующем будут применяться меры, предусмотренные законодательством. Тынчтык Шайназаров

Досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша состоятся 30 ноября после самороспуска парламента. Они пройдут по мажоритарной системе: в 30 многомандатных округах выберут 90 нардепов, по три от каждого. При этом один из мандатов отдается женщинам. Кандидаты могут выдвигаться как от политических партий, так и путем самовыдвижения.

По данным Центризбиркома, на 1 октября 2025 года в республике зарегистрировано 4 миллиона 287 тысяч избирателей. Их предварительные списки опубликуют на портале www.tizme.gov.kg 8 октября и вывесят на участках 14 октября. Проверить себя в них можно онлайн, по телефону 1255, через СМС на номер 119 или на участке.

Предвыборная агитация начнется 10 ноября и завершится за сутки до голосования — 29 ноября в 8.00. Заявления о голосовании избирателей вне помещений будут принимать до 28 ноября.

Итоги выборов подведут и официально объявят до 14 декабря.