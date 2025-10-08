12:11
Власть
Сюжет: Выборы — 2025

Выборы-2025: за рубежом для кыргызстанцев откроют 100 избирательных участков

Для голосования на выборах депутатов Жогорку Кенеша восьмого созыва 30 ноября в других странах будут работать 100 избирательных участков. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Тынчтык Шайназаров.

По его словам, ранее работали 49 участков, но в этом году решили дополнительно открыть еще 51.

«Например, в России будет 40 участков, из низ 7 — в Москве. В Турции — восемь участков, в США — шесть, в Южной Корее — четыре, в Италии — три, в Германии и Китае — по два», — уточнил Тынчтык Шайназаров.

По одному участку откроют в других государствах, таких как Египет, Туркменистан, Азербайджан и так далее.

«Мы хотим создать максимум условий для наших сограждан, находящихся за рубежом, чтобы они смогли проголосовать на выборах по своему округу», — сказал глава ЦИК.

Он добавил, что до 19 ноября все граждане должны уточнить себя в списках избирателей.

Досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша состоятся 30 ноября после самороспуска парламента. Они пройдут по мажоритарной системе: в 30 многомандатных округах выберут 90 нардепов, по три от каждого. При этом один из мандатов отдается женщинам. Кандидаты могут выдвигаться как от политических партий, так и путем самовыдвижения. 

По данным Центризбиркома, на 1 октября 2025 года в республике зарегистрировано 4 миллиона 287 тысяч избирателей. Их предварительные списки опубликуют на портале www.tizme.gov.kg 8 октября и вывесят на участках 14 октября. Проверить себя в них можно онлайн, по телефону 1255, через СМС на номер 119 или на участке.

Предвыборная агитация начнется 10 ноября и завершится за сутки до голосования — 29 ноября в 8.00. Заявления о голосовании избирателей вне помещений будут принимать до 28 ноября.

Итоги выборов подведут и официально объявят до 14 декабря.
