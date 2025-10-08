10:52
Сюжет: Выборы — 2025

Выборы-2025: как будут соблюдать гендерный баланс среди кандидатов

На выборах депутатов Жогорку Кенеша, которые состоятся 30 ноября, среди избранных в одном округе трех депутатов один должен быть обязательно другого пола. На пресс-конференции председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Тынчтык Шайназаров рассказал, как будут соблюдать гендерный баланс.

Он напомнил, что ранее принят новый закон, в соответствии с которым выборы пройдут по новой системе.

«Если в одном округе первые места займут только мужчины, то первые двое будут считаться избранными, а третье место отдадут женщине, набравшей наибольшее количество голосов. Получатся двое депутатов-мужчин и одна женщина. Если все первые места займут женщины, то двумя депутатами будут женщины, а третьим — мужчина, набравший наибольшее количество голосов», — пояснил глава ЦИК.

Он добавил, что если из одного округа будут выдвигаться только мужчины или только женщины, то выборы в нем отменят и проведут позже. В каждом округе среди кандидатов должен быть хотя бы один человек другого пола.
