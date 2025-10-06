Президент КР открыл новое здание Главного управления ГКНБ по Бишкеку

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров принял участие в церемонии открытия здания Главного управления Государственного комитета национальной безопасности по Бишкеку.
Он отметил, что сегодня в стране вопросы национальной безопасности являются одними из приоритетных направлений. И подчеркнул, что, какая бы отрасль ни была, прежде всего направляются усилия на развитие ее инфраструктуры и улучшение условий труда сотрудников.
«Ведь если не создать надлежащие условия и не мотивировать людей, то невозможно требовать от них высоких результатов», — сказал Садыр Жапаров.
Кроме того, в этом году в столице построена новая штаб-квартира, а также основана Академия ГКНБ, где созданы современные учебные условия для подготовки будущих кадров спецслужб.
На следующем этапе оптимизации, в 2005 году, городское отделение преобразовано в управление по Бишкеку. Садыр Жапаров обозначил, что в связи с ростом столицы, увеличением численности населения и усложнением оперативной обстановки в 2014-м оно реорганизовано в Главное управление по Бишкеку.
Президент добавил, что до 2014 года бишкекские чекисты работали в небольшом здании площадью всего 40 квадратных метров. Даже после того, как в 2014-м они получили собственное помещение, условия там оставались далекими от полноценных. Только в 2024 году по инициативе руководства комитета началось строительство нового здания, которое сегодня и открывается.
«В наше время, когда границы угроз становятся все более размытыми, органы национальной безопасности должны не только сохранять традиционные подходы, но и осваивать новые методы и формы работы.
Помимо противодействия внешним врагам, сегодня перед ними стоят задачи по защите информационного пространства страны, противодействию распространению чуждой идеологии, предотвращению провокационных действий, способных нанести ущерб национальной безопасности и стабильности государства», — акцентировал Садыр Жапаров.
Далее глава государства символически развязал ленту. После он ознакомился с инфраструктурой нового административного здания. Садыр Жапаров осмотрел рабочие кабинеты сотрудников, административные залы, конференц-залы, спортзал, а также казарму и столовую.
В завершение мероприятия здесь же, на территории управления, он посадил дерево.