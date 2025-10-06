Президент КР открыл новое здание Главного управления ГКНБ по Бишкеку

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров принял участие в церемонии открытия здания Главного управления Государственного комитета национальной безопасности по Бишкеку.

Он отметил, что сегодня в стране вопросы национальной безопасности являются одними из приоритетных направлений. И подчеркнул, что, какая бы отрасль ни была, прежде всего направляются усилия на развитие ее инфраструктуры и улучшение условий труда сотрудников.

«Ведь если не создать надлежащие условия и не мотивировать людей, то невозможно требовать от них высоких результатов», — сказал Садыр Жапаров.

Он рассказал, что за последние четыре-пять лет по всей республике отремонтированы здания территориальных управлений ГКНБ. Многие из них построены заново, обновлена материально-техническая база.

Кроме того, в этом году в столице построена новая штаб-квартира, а также основана Академия ГКНБ, где созданы современные учебные условия для подготовки будущих кадров спецслужб.

Глава государства кратко остановился на истории этого управления. После обретения Кыргызской Республикой независимости 22 октября 1992 года создано подразделение Службы национальной безопасности по Бишкеку и Чуйской области. В 2002-м в целях оптимизации структуры национальной безопасности это подразделение разделено на два самостоятельных — управление по Чуйской области и городское отделение по Бишкеку.

На следующем этапе оптимизации, в 2005 году, городское отделение преобразовано в управление по Бишкеку. Садыр Жапаров обозначил, что в связи с ростом столицы, увеличением численности населения и усложнением оперативной обстановки в 2014-м оно реорганизовано в Главное управление по Бишкеку.

Однако, несмотря на эти организационные изменения, долгое время у главного управления не было собственного административного здания. Сотрудникам приходилось ютиться в помещениях других ведомств.

Президент добавил, что до 2014 года бишкекские чекисты работали в небольшом здании площадью всего 40 квадратных метров. Даже после того, как в 2014-м они получили собственное помещение, условия там оставались далекими от полноценных. Только в 2024 году по инициативе руководства комитета началось строительство нового здания, которое сегодня и открывается.

Теперь главное управление располагается в современном здании общей площадью 5 тысяч квадратных метров. Здесь созданы все необходимые условия: оснащенные рабочие кабинеты, удобные помещения для приема граждан, спортивный комплекс, столовая и другие современные удобства.

«В наше время, когда границы угроз становятся все более размытыми, органы национальной безопасности должны не только сохранять традиционные подходы, но и осваивать новые методы и формы работы.

Помимо противодействия внешним врагам, сегодня перед ними стоят задачи по защите информационного пространства страны, противодействию распространению чуждой идеологии, предотвращению провокационных действий, способных нанести ущерб национальной безопасности и стабильности государства», — акцентировал Садыр Жапаров.

Он выразил уверенность, что открытие нового современного здания станет важным шагом в повышении качества работы ГКНБ, в частности Главного управления по Бишкеку, и послужит укреплению способности своевременно и эффективно противостоять внутренним и внешним угрозам.

Далее глава государства символически развязал ленту. После он ознакомился с инфраструктурой нового административного здания. Садыр Жапаров осмотрел рабочие кабинеты сотрудников, административные залы, конференц-залы, спортзал, а также казарму и столовую.

В завершение мероприятия здесь же, на территории управления, он посадил дерево.