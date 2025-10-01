10:51
Власть
Сюжет: Выборы — 2025

Выборы в Кыргызстане: объявлены ключевые этапы кампании

План проведения выборов разработан на основе указа президента от 30 сентября 2025 года. Согласно документу, сроки всех избирательных процедур сокращены на одну треть.

До 5 октября будут сформированы схемы и границы избирательных округов, после чего начнется создание окружных избирательных комиссий. Министерство иностранных дел предложит участки для голосования за пределами Кыргызстана.

Предварительные списки избирателей опубликуют до 14 октября. Заявления на уточнение данных будут приниматься с 8 октября по 14 ноября. Контрольные списки появятся до 10 ноября, а окончательные — не позднее 25 ноября.

Политические партии обязаны уведомить о своем участии в течение трех дней после назначения выборов. Выдвижение кандидатов завершится 30 октября, подача документов для регистрации продлится до 18.00 2 ноября, а сама регистрация — до 10 ноября.

Агитационная кампания пройдет с 10 ноября до 08.00 29 ноября.

Заявления о голосовании вне помещения будут приниматься до 28 ноября. Само голосование состоится 30 ноября с 08.00 до 20.00. Итоги выборов подведут и официально объявят до 14 декабря.
