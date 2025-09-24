10:48
USD 87.45
EUR 103.22
RUB 1.05
Власть

В ЖК предложили присвоить звание «Герой труда» основателю «Шоро» и «Супары»

Основателю компании по производству национальных напитков «Шоро» и этнокомплекса «Супара» Табылды Эгембердиеву нужно присвоить звание «Герой труда». Такое мнение озвучил депутат Мирлан Самыйкожо на заседании Жогорку Кенеша.

Нардеп отметил, что к нему с соответствующим предложением обратились представители интеллигенции Кыргызстана. «Я думаю, что это было бы правильно. Сейчас действительно редко встречаются такие люди, как Табылды Эгембердиев», — сказал он.

Мирлан Самыйкожо также предложил вручить звание «Герой труда» писателю Шайлообеку Дуйшееву, который по сей день вносит большой вклад в развитие кыргызской литературы.

Напомним, известный предприниматель Табылды Эгембердиев, основавший компанию «Шоро», скончался в 2015 году.
Ссылка: https://24.kg/vlast/344679/
просмотров: 190
Версия для печати
Материалы по теме
Национальные напитки максым и чалап победили в конкурсе в Беларуси
В Бишкеке на тротуаре сбили продавщицу напитков «Шоро»
ШороGame. Компания «Шоро» запустила уникальную игру с дополненной реальностью
Популярные новости
Дональд Трамп установил сбор в&nbsp;$100 тысяч за&nbsp;рабочие визы США для иностранцев Дональд Трамп установил сбор в $100 тысяч за рабочие визы США для иностранцев
В&nbsp;Кремле отреагировали на&nbsp;заявление Трампа, что Путин &laquo;подвел его&raquo; В Кремле отреагировали на заявление Трампа, что Путин «подвел его»
Президент Садыр Жапаров отправится в&nbsp;США для участия в&nbsp;сессии Генассамблеи ООН Президент Садыр Жапаров отправится в США для участия в сессии Генассамблеи ООН
Я&nbsp;скучал, сказал президент США: Дональд Трамп и&nbsp;Илон Маск помирились Я скучал, сказал президент США: Дональд Трамп и Илон Маск помирились
Бизнес
В&nbsp;КРСУ стартовал II&nbsp;Российско-Кыргызский образовательный форум В КРСУ стартовал II Российско-Кыргызский образовательный форум
MEGA усилила связь 4G&nbsp;в&nbsp;десятках населенных пунктов по&nbsp;всему Кыргызстану MEGA усилила связь 4G в десятках населенных пунктов по всему Кыргызстану
200 сомов в&nbsp;подарок и&nbsp;кешбэк до&nbsp;50&nbsp;процентов: откройте детскую карту MJunior 200 сомов в подарок и кешбэк до 50 процентов: откройте детскую карту MJunior
В&nbsp;сети&nbsp;О! запущен новый код 506&nbsp;&mdash; заберите VIP-номер бесплатно В сети О! запущен новый код 506 — заберите VIP-номер бесплатно
24 сентября, среда
10:45
Блогера Begemot Kyz вновь задержали патрульные. На этот раз за вождение без прав Блогера Begemot Kyz вновь задержали патрульные. На этот...
10:43
Жогорку Кенеш досрочно освободил от должности члена ЦИК Анар Дубанбаеву
10:39
В ЖК предложили присвоить звание «Герой труда» основателю «Шоро» и «Супары»
10:27
Жапаров выразил поддержку Трампу и Путину в поиске мирного решения по Украине
10:09
НАТО должна сбивать самолеты РФ, вошедшие в воздушное пространство ЕС — Трамп