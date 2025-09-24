В ЖК предложили присвоить звание «Герой труда» основателю «Шоро» и «Супары»

Основателю компании по производству национальных напитков «Шоро» и этнокомплекса «Супара» Табылды Эгембердиеву нужно присвоить звание «Герой труда». Такое мнение озвучил депутат Мирлан Самыйкожо на заседании Жогорку Кенеша.

Нардеп отметил, что к нему с соответствующим предложением обратились представители интеллигенции Кыргызстана. «Я думаю, что это было бы правильно. Сейчас действительно редко встречаются такие люди, как Табылды Эгембердиев», — сказал он.

Мирлан Самыйкожо также предложил вручить звание «Герой труда» писателю Шайлообеку Дуйшееву, который по сей день вносит большой вклад в развитие кыргызской литературы.

Напомним, известный предприниматель Табылды Эгембердиев, основавший компанию «Шоро», скончался в 2015 году.