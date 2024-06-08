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Общество

Национальные напитки «Максым» и «Чалап» победили в конкурсе в Беларуси

Национальные напитки «Максым» и «Чалап» компании «Шоро» победили в дегустационном конкурсе «Чемпион вкуса» на выставке «Белагро-2024» в Минске. Об этом на своей странице в Facebook сообщает посол Кыргызстана в Беларуси Эрбол Султанбаев. 

«Традиционные национальные напитки вызвали большой интерес у посетителей и гостей выставки. По итогам народной дегустации большинством голосов победу одержали кыргызские производители», — говорится в посте.

Организаторы выставки вручили соответствующие сертификаты кыргызской стороне.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/296173/
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