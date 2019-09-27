ШороGame. Компания «Шоро» запустила уникальную игру с дополненной реальностью

Компания «Шоро» решила креативно подойти к рекламной кампании. Участникам предложили поиграть в игру с дополненной реальностью ШороGame.

«Шоро» — лидер на рынке национальных напитков и природных питьевых и минеральных вод Кыргызстана. Компания бережно хранит рецепты кыргызских напитков.

При этом компания старается идти в ногу со временем и не только модернизирует производство, но и используют инновационные подходы к рекламе продукции.

«Такие интерактивные игры и креативный подход к реализации рекламных кампаний позволяют повысить лояльность к нашему бренду за счет близкого контакта между потребителем и товаром», — рассказала бренд-менеджер компании Эльвира Кенжесариева.

Первая такая игра прошла в минувшие выходные. Причем участвовать в ней было более чем просто. Помогала выиграть призы настоящая голограмма Шоро байке из будущего. Для этого нужно было скачать специальное приложение ШороGame в App Store и Play Market и зарегистрироваться. А дальше участники узнавали о нужных локациях бочек с qr-кодами в Instagram компании «Шоро», наводили камеру на метку на бочке и получали послание от Шоро байке.

Участники выкладывали сторис с открытым видео в своем аккаунте. Для победы нужно было открыть все десять точек с посланиями.

«Как мы видим, будущее неразрывно связывается с увеличением роботизации, расширением информационных пространств, снижением доли физического труда. Особенностью нашей AR-игры было то, что голограмма Шоро байке информировала о том, какие cамые востребованные профессии ожидают нас в будущем. Мы надеемся, что эта информация была очень полезной для всех наших участников», — сообщил PR-менеджер компании Канат Кубатбеков.

А еще у компании есть интересное предложение для всех любителей селфи — специальная маска.

«Сторис и маски — это как аралаш, лучшее сочетание. Поэтому мы создали свою фирменную маску! Каждый может примерить на себя знаменитые усы Шоро байке и поделиться фото в сторис», — рассказала начальник отдела маркетинга и развития компании «Шоро» Дильбар Тургунбаева.

Самые веселые и интересные селфи компания публикует на своей странице в Instagram. Сделать необычное фото просто: нужно перейти на главную страницу аккаунта «Шоро», кликнуть на вкладку с маской в центре, добавить ее себе, и можно смело делиться с друзьями в сторис.

«За 27 лет существования компании «Шоро» мы смогли сохранить традиции, завоевать позиции лидера на рынке и обрести доверие потребителей. Но мы не хотим останавливаться на достигнутом и постоянно совершенствуемся. Поэтому уделяем особое внимание развитию современных технологий во всех сферах нашей деятельности», — заключила Дильбар Тургунбаева.