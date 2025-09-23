Аскат Алагозов прокомментировал слухи об отставке мэра Бишкека

В социальных сетях распространяется информация о том, что мэра Бишкека Айбек Джунушалиева сняли с должности, пишет глава пресс-службы президента Аскат Алагозов на своей странице в Facebook.

Он официально заявляет, что эта информация не соответствует действительности.

«Хотел бы также обратиться к общественности. Руководители крупных городов, министры и другие должностные лица будут продолжать выполнять свои обязанности до проведения выборов президента. Исключение может быть сделано лишь в случае, если в их деятельности будут выявлены серьезные недостатки или нарушения законодательства. До этого времени никаких кадровых перестановок, включая отставки или назначения, не планируется. Такой подход направлен на сохранение стабильности и преемственности в работе нынешней команды», — отметил он.

Алагозов призвал граждан, представителей СМИ и пользователей социальных сетей воздержаться от распространения непроверенной информации и различных слухов.