Власть

Аскат Алагозов прокомментировал слухи об отставке мэра Бишкека

В социальных сетях распространяется информация о том, что мэра Бишкека Айбек Джунушалиева сняли с должности, пишет глава пресс-службы президента Аскат Алагозов на своей странице в Facebook.

Он официально заявляет, что эта информация не соответствует действительности.

«Хотел бы также обратиться к общественности. Руководители крупных городов, министры и другие должностные лица будут продолжать выполнять свои обязанности до проведения выборов президента. Исключение может быть сделано лишь в случае, если в их деятельности будут выявлены серьезные недостатки или нарушения законодательства. До этого времени никаких кадровых перестановок, включая отставки или назначения, не планируется. Такой подход направлен на сохранение стабильности и преемственности в работе нынешней команды», — отметил он.

Алагозов призвал граждан, представителей СМИ и пользователей социальных сетей воздержаться от распространения непроверенной информации и различных слухов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/344641/
просмотров: 565
