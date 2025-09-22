Президент Садыр Жапаров отправится в США для участия в сессии Генассамблеи ООН

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров с 22 по 25 сентября посетит Нью-Йорк, где примет участие в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента Сагынбек Абдумуталип.

По его словам, в рамках рабочего визита глава государства выступит на общих дебатах Генассамблеи. Также Садыр Жапаров примет участие в открытых дебатах Совета Безопасности ООН на тему «Искусственный интеллект: международная безопасность и мир», а также в специальном мероприятии высокого уровня по изменению климата.

Кроме того, на полях сессии запланированы двусторонние встречи кыргызстанского лидера с генсеком ООН Антониу Гутерришем, а также с главами государств и делегаций из стран Америки, Европы, Азии и Африки.