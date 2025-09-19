Кыргызстан поддержал мирное будущее Афганистана на Совбезе ООН

Кыргызстан принял участие в заседании Совета безопасности ООН, посвященном деятельности Миссии ООН по содействию Афганистану. На встрече республика подтвердила свою приверженность мирному и стабильному будущему Афганистана, сообщила пресс-служба МИД.

Отмечено, что как близкий сосед КР осознает взаимосвязь региональной безопасности и устойчивого развития. В последние месяцы страны усилили двустороннее экономическое сотрудничество, уделив особое внимание вопросам торговли, транспортной взаимосвязанности и энергетического взаимодействия.

Кыргызстан заявил о готовности и впредь оказывать поддержку Афганистану на пути его восстановления.