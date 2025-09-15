Вице-президент Турции с официальным визитом прибудет в Кыргызстан

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз 17 сентября прибудет в Кыргызстан с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В рамках визита запланированы встречи с президентом Садыром Жапаровым и председателем кабмина Адылбеком Касымалиевым.

Кроме того, под председательством Адылбека Касымалиева и Джевдета Йылмаза состоится 12-е заседание Межправительственной кыргызско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, в ходе которого стороны обсудят широкий спектр вопросов кыргызско-турецкого взаимодействия.

По итогам заседания ожидается подписание ряда документов, направленных на дальнейшее укрепление стратегического сотрудничества двух государств.

В рамках визита глава кабмина и вице-президент Турции примут участие в бизнес-форуме, а также в мероприятии по случаю 30-летия Кыргызско-Турецкого университета «Манас».