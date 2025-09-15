18:43
USD 87.45
EUR 102.64
RUB 1.04
Власть

Вице-президент Турции с официальным визитом прибудет в Кыргызстан

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз 17 сентября прибудет в Кыргызстан с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В рамках визита запланированы встречи с президентом Садыром Жапаровым и председателем кабмина Адылбеком Касымалиевым.

Кроме того, под председательством Адылбека Касымалиева и Джевдета Йылмаза состоится 12-е заседание Межправительственной кыргызско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, в ходе которого стороны обсудят широкий спектр вопросов кыргызско-турецкого взаимодействия.

По итогам заседания ожидается подписание ряда документов, направленных на дальнейшее укрепление стратегического сотрудничества двух государств.

В рамках визита глава кабмина и вице-президент Турции примут участие в бизнес-форуме, а также в мероприятии по случаю 30-летия Кыргызско-Турецкого университета «Манас».
Ссылка: https://24.kg/vlast/343620/
просмотров: 190
Версия для печати
Материалы по теме
Глава МИД Кыргызстана посетит с рабочим визитом Государство Катар
Владимир Путин с государственным визитом посетит Таджикистан 9 октября
О своем возможном визите в Казахстан сообщил Дональд Трамп
Ожидается госвизит президента Узбекистана в Кыргызстан
Завершился госвизит президента Монголии в Кыргызстан
Спикер парламента Китая прибыл в Кыргызстан с официальным визитом
В аппарате президента прокомментировали госвизит Садыра Жапарова в Таджикистан
Повестку предстоящего визита Садыра Жапарова в Таджикистан обсудили в Чолпон-Ате
В Астане обсудили условия пребывания кыргызстанцев в Казахстане
Кыргызстан и Бахрейн подписали ряд документов по итогам переговоров
Популярные новости
Камчыбек Ташиев: В&nbsp;следующем году мы&nbsp;будем работать над развитием &laquo;Кара-Коя&raquo; Камчыбек Ташиев: В следующем году мы будем работать над развитием «Кара-Коя»
Король Великобритании Карл III и&nbsp;принц Гарри встретились впервые за&nbsp;полтора года Король Великобритании Карл III и принц Гарри встретились впервые за полтора года
Узбекистан согласился вернуть Афганистану 57&nbsp;военных вертолетов&nbsp;&mdash; СМИ Узбекистан согласился вернуть Афганистану 57 военных вертолетов — СМИ
Сбор подписей за&nbsp;самороспуск Жогорку Кенеша начали депутаты Сбор подписей за самороспуск Жогорку Кенеша начали депутаты
Бизнес
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: MBANK запустил сервис регистрации юридических лиц онлайн Впервые в Кыргызстане: MBANK запустил сервис регистрации юридических лиц онлайн
MIX от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; тариф, который ты&nbsp;собираешь сам MIX от MEGA — тариф, который ты собираешь сам
КРСУ сегодня меняется очень быстро&nbsp;&mdash; интервью с&nbsp;ректором Сергеем Волковым КРСУ сегодня меняется очень быстро — интервью с ректором Сергеем Волковым
Globus и&nbsp;Bereke Books выпустили уникальную книгу &laquo;Алиппе&raquo; для самых маленьких Globus и Bereke Books выпустили уникальную книгу «Алиппе» для самых маленьких
15 сентября, понедельник
18:30
16 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет 16 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:20
Вице-президент Турции с официальным визитом прибудет в Кыргызстан
18:11
В Кочкоре местные чиновники обвиняются в мошенничестве
18:09
Фото дня. Садыр Жапаров с семьей в парке «Ала-Арча»
17:59
В Балыкчи строят современный рыбный рынок на въезде в город