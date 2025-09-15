Камчыбек Ташиев заявляет, что в Кыргызстане больше нет смотрящих и положенцев. Об этом глава ГКНБ сообщил на встрече с жителями Ноокатского района Ошской области.

Фото из соцсетей. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев на встрече с жителями Ноокатского района Ошской области

По его словам, в республике ликвидированы все криминальные структуры, больше нет воров в законе, смотрящих и положенцев.

Камчыбек Ташиев напомнил, что ранее президент поручал навести порядок в стране, покончить с криминалом, в том числе с молодежными группировками.

«Некоторые ребята доходили до самой верхушки власти. Некоторые становились акимами, мэрами, губернаторами и даже министрами. Они собирали по 20-100 человек, запугивали людей, выбивали с них дань. Дошло до того, что в озеро Иссык-Куль никто не мог спокойно войти. Власть им потворствовала, садилась с ними за один стол. Три года у нас ушло на то, чтобы навести порядок. Это было нелегко, но нам удалось вернуть ситуацию в рамки закона», — сказал он.

Глава спецслужб рассказал, что два года назад один из чиновников пришел к нему со слезами. Этот министр поделился, что по видеосвязи ему угрожал один из лидеров криминала.

«Я сказал ему: «Не бойся, я за тебя заступлюсь». В итоге мы избавились от этих бандитов», — отметил Камчыбек Ташиев и добавил, что ОПГ пытались вмешиваться в политику, решать, какая партия должна победить на выборах, кто станет депутатом и кто займет посты в госуправлении.